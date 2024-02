V tekmovalnem programu Borštnikovega srečanja 12 uprizoritev

Lukan si je med 6. januarjem in 22. decembrom ogledal približno 100 uprizoritev slovenskih gledališč. "Zanimale so me predstave, ki poskušajo artikulirati tudi svet zunaj teksta oziroma uprizoritve ali gledališča kot takega, in predstave, ki za to artikulacijo iščejo – in v veliki meri tudi najdejo – nova izrazna sredstva, tako parcialne znake kot celovit uprizoritveni sistem," je povedal na novinarski konferenci v SNG Maribor, kjer ima Borštnikovo srečanje svoj domicil.

Pojasnil je, da pri ogledu ni sledil vnaprejšnjemu konceptu. "Ta se je izoblikoval sproti, bolj kot intuitivno vodilo za orientacijo po ogledanem kakor pa čvrst sistem; če sem povsem natančen, so ta koncept pravzaprav spodbudile ravno uprizoritve, v katerih je bil najbolj izražen. Če ga poskušam čim bolj jedrnato opisati, sem v širši izbor za tekmovalni program uvrščal uprizoritve, ki so v kar največji meri upoštevale dva kriterija: kriterij konteksta in kriterij prevpraševanja odrskega izraza," je povedal.

Trenutno stanje slovenskega gledališča ocenjuje kot "solidno, brez velikih odstopanj navzgor ali navzdol, z nekaj izrazitimi presežki, ki so, tako upam, zbrani v predlogu tekmovalnega programa". Dodal je, da je bilo več, kot je pričakoval, "v letošnjem kontingentu predstav, ki na oder sploh ne bi smele priti".

"Zdi se, da se je po koronskem premoru stanje v domačem gledališkem obratu očitno stabiliziralo. To ne pomeni, da je idealno, zagotovo pa je produktivno," je nadaljeval.

V vsebinskem smislu se je skozi ogled predstav izkazalo, da ga najbolj zanima gledališče, ki se naseli v svet in v njem poišče ali proizvede znake za nove možnosti delovanja. "V tem pogledu se mi je izkazalo kot najbolj intrigantno, povedano z nekoliko pretiravanja, gledališče z izvršno močjo. Torej gledališče, ki ozke dramske prostore demontira in posega v družbeni prostor, marsikdaj zgolj tako, da odraža, zrcali njegova protislovja, velikokrat pa, tudi če še tako naivno, predlaga novo redistribucijo vrednot v njem, nove družbene paradigme," je še navedel v obrazložitvi.

Tekmovalni program ostaja jedro Borštnikovega srečanja. "Ker so nekatere letošnje tekmovalne uprizoritve daljše ali izvedbeno zahtevnejše, je pred nami kar zahtevna naloga, ki vključuje tudi iskanje in opremljanje zunanjih lokacij in usklajevanje festivalskega urnika," je povedal umetniški direktor festivala Aleš Novak.

Kljub temu pripravljajo še druge festivalske vsebine, od gostovanj tujih gledaliških skupin in slovenskih uprizoritev v spremljevalnem programu do študentskega in strokovnega programa. Ne bo pa letos sklopa Mlado gledališče, ki je namenjen usposabljanju pedagoških delavcev in gledaliških profesionalcev za delo z mladimi v gledališču. Novak je pojasnil, da so razlogi tako finančne kot logistične narave.

Slavnostno odprtje Borštnikovega srečanja bo v petek, 7. junija, s predstavo Vezi duš v produkciji Staatstheater Mainz. To gostovanje soorganizirajo s Cankarjevim domom. Festival se bo zaključil v nedeljo, 16. junija, s podelitvijo festivalskih nagrad in Borštnikovega prstana, ki ga letos prejme dramski igralec.

Seznam predstav:

V tekmovalnem programu 59. Festivala Borštnikovo srečanje, ki bo potekal od 3. do 16. junija v Mariboru, bo po izboru selektorja Blaža Lukana 12 predstav.

Elfriede Jelinek: Ljubimki. Režiserka Nina Ramšak Marković, Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana

Dominik Smole: Antigona. Režiser Luka Marcen, Slovensko narodno gledališče Nova Gorica

Milan Ramšak Marković: Deževen dan v Gurlitschu. Režiser Sebastijan Horvat, Prešernovo gledališče Kranj in Mestno gledališče Ptuj

Shelagh Stephenson: Pet vrst tišine. Režiserka Maša Pelko, Slovensko narodno gledališče Nova Gorica

Tony Kushner: Angeli v Ameriki. Gejevska fantazija o nacionalnih temah. I del: Tisočletje se bliža, II del: Perestrojka. Režiser Ivica Buljan, Mini teater Ljubljana

Marko Sosič, Tadej Pišek: O snegu in ljubezni. Režiser Tadej Pišek, Zavod Godot in Slovensko stalno gledališče Trst

Jernej Lorenci, Dino Pešut in ekipa: Pohorski bataljon. Poskus rekonstrukcije. Režiser Jernej Lorenci, Mestno gledališče ljubljansko in Mestno gledališče Ptuj

Tjaša Črnigoj, Lina Akif, Sendi Bakotić, Nika Rozman, Vanda Velagić, Tijana Todorović, Barbara Kapelj, Tea Vidmar, Lene Lekše: Spolna vzgoja II. Serija predavanj-performansov o seksualnem užitku žensk. Režiserka Tjaša Črnigoj, Nova pošta (Slovensko mladinsko gledališče, Maska Ljubljana) in Mesto žensk

Po motivih življenja in dela Karla Destovnika - Kajuha: Juriš. Režiserka Živa Bizovičar, Slovensko ljudsko gledališče Celje

Tony Kushner: Angeli v Ameriki. Pred pragom tisočletja in Perestrojka. Režiserka Nina Rajić Kranjac, Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana

Rrose Selavy: Razpoka. Režiser Jan Krmelj, Mestno gledališče ljubljansko

Milan Ramšak Marković: Prometej: ena lepa apokalipsa. Režiser Sebastijan Horvat, Drama Slovenskega narodnega gledališča Maribor