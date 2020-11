Da ne zmore in da z naslednjim tednom daje odpoved, je igralka Ana Dolinar zapisala na svojem profilu na Facebooku. Povod? Šolanje od doma in skrb za dve šoloobvezni hčeri in dobro leto starega sina. V tem zapisu se je našel marsikateri starš. Kako pa se s šolanjem od doma spopadajo drugi estradniki?