V Tolminu se pet tisoč glasbenih navdušencev zabava ob zvokih punk rocka

Festival je postal že tradicionalen dogodek, mnogi menijo, da je zelo poseben, saj vsako leto pritegne množico obiskovalcev. "V bistvu se veliko ljudi vrača, saj točno vedo, kam gredo in kam pridejo, namreč dober glas seže v deveto vas. Gre za sproščeno vzdušje in tukaj se ljudje res počutijo enotno. Glasbene skupine, organizatorji, varnostniki oziroma vsi, smo postali ena velika družina. Tukaj ni ekscesov, ni težav, ni ograj in sami smo se zmožni omejevati," je dejal Andrej Sevšek, vodja festivala Punk Rock Holiday. "Naše glavno vodilo se glasi: Bodi to, kar si, ampak ne bodi bedak," je zaključil.