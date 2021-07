Naslednjih nekaj vikendov bo v Tolminu spet odmevala reggae, punk in metal glasba. No, metal že odmeva, saj se je začel Metaldays. Obiskali smo metalce na sotočju in doživeli dnevno okrevanje po družabni noči. Obiskovalci so navdušeni: "Skoraj tako, kot da se epidemija ni zgodila, kar je super. Lepo se je spet družiti in biti v gneči!"

