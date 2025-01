V tragični nesreči je umrl glasbenik Marko Doles

V 51. letu starosti je v nesreči na območju Cerknega umrl glasbenik Marko Doles . Širši javnosti je bil najbolj poznan kot ustanovni član pivške glasbene skupine Ana Pupedan , ustanovljene leta 1992. Rock zasedba je s svojimi skladbami, kot sta Življenja čaše in Nej u tuojmi stili obogatila slovensko glasbeno dediščino.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Žalostno vest so na družbenem omrežju potrdili člani skupine, ki so zapisali: "Ne vem, kako naj povemo ... Včeraj popoldne je na Šebreljah zaradi slabih vremenskih razmer v globino omahnil naš Mare. Zdi se nam nepojmljivo, da ga ni več med nami. Izgubili smo brata, prijatelja, sorodno umetniško dušo in predvsem velikega človeka z velikim srcem. Z nami boš za vedno igral ob Ani pupedan za mavrico oziroma od tam, kamor te zdaj nosi veter. Tvoji bratje Pupedanci."