V Velenje se vrača dobrodelna akcija Odreži drugačnost

Marko je želel povezati slovenske frizerje in jih združiti v dobrodelnost, kar mu je tudi uspelo. Njegovi akciji, ki je leta 2018 potekala prvič, se je pridružilo kar 50 frizerjev iz vse Slovenije, ki so s skupnimi močmi za otroke zbrali več kot 5 tisoč evrov. Projekt je leta 2019 vstopil v drugo sezono in sedaj končno po treh letih znova odpira vrata.

"Želim si, da se frizerji med sabo zopet povežemo in združimo z dobrodelnim namenom. Akcija Odreži drugačnost je idealna priložnost, da frizerji s skupnimi močmi prispevamo nekaj za tiste, ki pomoč res potrebujejo," je o akciji povedal Velenjčan. "Vesel sem, da se nas najde kar nekaj podobno mislečih, in odziv ljudi na akcijo Odreži drugačnost me še kar preseneča. Vsakemu sodelujočemu in vsakemu obiskovalcu sem resnično hvaležen. Zdi se mi lepo, da pomagamo drug drugemu in z malo truda nekomu podarimo nekaj lepega, predvsem pa narišemo nasmeh na obraz."