Valerija Čarman postala prva Nepremagljiva Slovenka

Prva Nepremagljiva Slovenka je postala Valerija Čarman . Dobra vila tretjega nadstropja in ustanoviteljica Inštituta Zlata pentlja, ki je bila ob razglasitvi vidno ganjena, je povedala: "Kaj mi pomeni naziv Nepremagljiva? Ponos, ki ga lahko razdelim med mamice in otroke, naše cukre. V vsaki črki so oni, danes jim lahko vrnem to, kar oni vsa ta leta dajejo nam."

"Ženske moramo druga drugo spodbujati, si pomagati med seboj in toliko, kot lahko da ženska ženski, ne more nihče drug. Ženske se razumemo, naši procesorji delujejo usklajeno in ne rečejo zastonj, da smo ženske z Venere, moški pa z Marsa. Zato je zelo pomembno, da ženske držimo skupaj," je zbrano družbo nad strehami prestolnice nagovorila Tjaša Platovšek, ki je dogodek povezovala z Barbaro Srečković Žlak. Večer je bil pravi praznik pozitivne ženske energije in počastitev izjemnih dam. Prisotnih so se poleg zgodbe zmagovalke Valerije Čarman dotaknile tudi zgodbe ostalih nominirank Nine Bezenšek, Nine Grilc, Katke Bogataj, Adrijane Hren Visenjak in Alenke Košir.