Še poznate frazo "Alora, pridem več k'sno!?" Po 25 letih bo znova aktualna. Vrača se kultni TV Poper. Ena najbolj prepoznavnih slovenskih satiričnih oddaj! Tokrat na gledališke odre, kjer bodo občinstvo zabavali v živo. In kot smo od ekipe že vajeni, tudi tokrat ne bo manjkalo ostre satire, pikrih pripomb in politične nekorektnosti. Od oktobra dalje bo TV Poper zavzel še gledališke deske širom Slovenije!