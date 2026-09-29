Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Vrača se kultni TV Poper

Ljubljana, 29. 09. 2026 20.06 pred 27 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Aleksander Pozvek
Tv poper

Še poznate frazo "Alora, pridem več k'sno!?" Po 25 letih bo znova aktualna. Vrača se kultni TV Poper. Ena najbolj prepoznavnih slovenskih satiričnih oddaj! Tokrat na gledališke odre, kjer bodo občinstvo zabavali v živo. In kot smo od ekipe že vajeni, tudi tokrat ne bo manjkalo ostre satire, pikrih pripomb in politične nekorektnosti. Od oktobra dalje bo TV Poper zavzel še gledališke deske širom Slovenije!

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
tv poper

V Novem mestu slavnostno odprtje prenovljenega Narodnega doma

24ur.com Je Žanu Serčiču uspelo razširiti svojo bazo oboževalcev?
24ur.com Lado Bizovičar: Tukaj lahko delamo bedarije, ki zabavajo ljudi
Moskisvet.com Tega spektakla res ne smete zamuditi!
24ur.com Nedelja je dan za znane obraze in mlade upe!
24ur.com Slovenski filmi na Prešernov dan: od zrelih jagod, do Katarine Čas in pohorskega narečja
Moskisvet.com Na VOYO se je vrnila dolgo pričakovana serija
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Castrum
29. 09. 2026 20.34
Največji plagiator in lažni nagrajenec se vrača na odre. Sramota za kulturo.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Damjan Murko z družinsko fotografijo navdušil splet
Nina Pušlar postala mama: začela se je njena najlepša življenjska vloga
Nina Pušlar postala mama: začela se je njena najlepša življenjska vloga
Dončić razkril ganljivo darilo hčerke Gabriele
Dončić razkril ganljivo darilo hčerke Gabriele
Ko misel na šolo povzroča strah in tesnobo
Ko misel na šolo povzroča strah in tesnobo
zadovoljna
Portal
Nihče ni verjel, da bo trajalo, danes pa praznujeta že drugo obletnico
Dnevni horoskop: Ovni bodo zagnani, ribe iščejo pozornost
Dnevni horoskop: Ovni bodo zagnani, ribe iščejo pozornost
Pojavila se je v prosojni obleki in takoj postala glavna tema
Pojavila se je v prosojni obleki in takoj postala glavna tema
Torbica, ki jo letošnjo jesen želi imeti vsaka ženska
Torbica, ki jo letošnjo jesen želi imeti vsaka ženska
vizita
Portal
Če želite močnejše noge, ne delajte samo počepov: ta vaja krepi mišice, ki jih pogosto zanemarimo
Ali čokolada povzroča migreno ali je le opozorilni znak?
Ali čokolada povzroča migreno ali je le opozorilni znak?
Bolje pojesti pest oreščkov kot tole priljubljeno 'zdravo' živilo, ki lahko hitro dvigne krvni sladkor
Bolje pojesti pest oreščkov kot tole priljubljeno 'zdravo' živilo, ki lahko hitro dvigne krvni sladkor
Tudi najbolj počasen tek lahko znatno izboljša vaše počutje
Tudi najbolj počasen tek lahko znatno izboljša vaše počutje
cekin
Portal
Hišo prodali v petih dneh in iztržili 307.000 evrov več: zaslužna ni bila prenova, temveč ena poteza
Razkril, koliko pokojnine dobi po 40 letih dela v Nemčiji. Mnogi niso pričakovali tega zneska
Razkril, koliko pokojnine dobi po 40 letih dela v Nemčiji. Mnogi niso pričakovali tega zneska
Zaradi teh navad lahko izgubite tudi 150 evrov na mesec
Zaradi teh navad lahko izgubite tudi 150 evrov na mesec
Obvezna božičnica 2026 bo višja: za koliko in kdaj bo na računih
Obvezna božičnica 2026 bo višja: za koliko in kdaj bo na računih
moskisvet
Portal
Pri 18 letih je zagrešila brutalen umor, zdaj jo po 31 letih čaka usmrtitev
Zakaj odrasli moški izgubljajo prijatelje? Razlog je precej bolj preprost, kot se zdi
Zakaj odrasli moški izgubljajo prijatelje? Razlog je precej bolj preprost, kot se zdi
Nenavaden posnetek iz postelje sprožil plaz odzivov - kaj se dogaja z Madonno?
Nenavaden posnetek iz postelje sprožil plaz odzivov - kaj se dogaja z Madonno?
Je fluorid v pitni vodi res povezan z jedrskim orožjem?
Je fluorid v pitni vodi res povezan z jedrskim orožjem?
dominvrt
Portal
'Ni dneva, da ga ne bi pogrešal': Lewis Hamilton ganil s spomini na Roscoeja
Še je toplo, a te rastline že potrebujejo selitev v notranjost
Še je toplo, a te rastline že potrebujejo selitev v notranjost
Trik, ki navdušuje: dve sestavini za bleščečo straniščno školjko
Trik, ki navdušuje: dve sestavini za bleščečo straniščno školjko
Hiše iz 80. let so spet priljubljene za nakup, a skrivajo nekaj dragih pasti
Hiše iz 80. let so spet priljubljene za nakup, a skrivajo nekaj dragih pasti
okusno
Portal
Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire
Brez mesa, a polnega okusa: Sanja Sirk ima odličen recept za hitro kosilo
Brez mesa, a polnega okusa: Sanja Sirk ima odličen recept za hitro kosilo
Zahtevna torta iz MasterChefa: sodniki so bili nad rezultatom navdušeni
Zahtevna torta iz MasterChefa: sodniki so bili nad rezultatom navdušeni
Jesenska shramba: 5 hitrih kombinacij, ko ne veste, kaj skuhati
Jesenska shramba: 5 hitrih kombinacij, ko ne veste, kaj skuhati
voyo
Portal
Zgodba Taylor Swift
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961