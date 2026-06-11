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Domača scena

'Včasih smo ga namerno sračkali, da smo lahko ponavljali'

Ljubljana, 11. 06. 2026 07.00 pred 4 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Kaja Ahčin
Klemen Kopina, Katarina Čas, Jurij Zrnec in Matjaž Stražišar

Serija Ja, Chef! je zabeležila kar 120 epizod, kar pomeni, da so igralci na snemanjih preživeli zelo veliko časa, natančno 237 snemalnih dni. Ob omembi spominov na skupna snemanja se igralcem nariše nasmeh na obrazu, saj se vsi radi spominjajo trenutkov, ko so se družili in se včasih, tudi namerno, zmotili na setu, samo zato, da so določen prizor lahko ponavljali.

"Včasih smo ga namerno sračkali, da smo lahko ponavljali," se ob spominih na številna skupna snemanja nasmehne Jurij Zrnec. Na snemanju je ekipa preživela točno 237 snemalnih dni in v tem času so se spletla številna prijateljstva ter ustvarili številni spomini. "Midva sva veliko snemala skupaj, a nama ni bilo žal, če sva morala kaj ponavljati. Sva se pa veliko presmejala, med nami pa so bile res lepe vibracije," je skupaj z njim spomine obujala Katarina Čas.

Klemen Kopina, Katarina Čas, Jurij Zrnec in Matjaž Stražišar
Klemen Kopina, Katarina Čas, Jurij Zrnec in Matjaž Stražišar
FOTO: Luka Kotnik

V seriji sta moža in ženo igrala Iva Krajnc Bagola in Bojan Emeršič, ki se danes vedno rada pošalita na ta račun. Katera pa je tista scena, zaradi katere se Iva enostavno ni mogla nehati smejati, Bojan pa je nanjo popolnoma pozabil? Preverite v videu.

Izjemno veliko skupnih prizorov, predvsem polnih smeha, sta imela tudi Luka Cimprič in Mario Ćulibrk. "Uf, midva sva kar veliko ponavljala, veliko sva se smejala. Celoten proces je bil res zabaven," je priznal Mario, Luka pa se je z njim strinjal: "Mislim, da so v montaži kar dobro naredili, so imeli veliko dela, da so vse te kadre skupaj zložili." "Če bi morali vse najine smešne posnetke najti, bi pa naredili še večje delo," se je še pošalil Mario.

Mario Ćulibrk, Jurij Zrnec, Luka Cimprič in Jernej Kogovšek
Mario Ćulibrk, Jurij Zrnec, Luka Cimprič in Jernej Kogovšek
FOTO: Luka Kotnik

Čeprav nista veliko snemali skupaj, saj je imela Lucija Harum malo večjo vlogo v zadnji sezoni, v kateri Lea Mihevc ne igra več, se tudi onidve nasmejata ob misli na snemanja in številna ponavljanja kadrov. Pa celo na sceno, za katero ena od njiju ni prepričana, ali je sploh za v javnost. O čem govorimo? Vse izveste v videu.

V eni najbolj priljubljenih slovenskih serij, ki je zabeležila kar 120 epizod, sta skupaj igrala tudi brata Valič. "Najina dva lika sta bila dobra prijatelja in Katarina nama je v enem prizoru predlagala, da mu na koncu rečem 'kje si brt'. In res sem mu in pustili smo to notri. Hvala bogu režiser tega ni slišal, zato je bil na koncu zelo navdušen nad 'najino' idejo," se je zasmejal Domen, Vid pa je v smehu dodal: "Jaz pa si bom za vedno zapomnil prizor, ko sem bil nag in pred mednožjem sem imel lubenico. Pred mano je stal Jurij Zrnec in to je bilo kot, da so se mi izpolnile sanje. Končno bodo vsi videli, da sem videti bolje kot Jurij Zrnec."

Vid z bratom Domnom in očetom Iztokom.
Vid z bratom Domnom in očetom Iztokom.
FOTO: Luka Kotnik

Snemanje se je zaključilo že pred tremi leti, a še danes oba rada poudarita, da jim je pomenilo veliko. "Jaz sem dve leti govoril, zavedajmo se, kako nam je fajn, da to snemamo. Upam, da bo kmalu spet kaj takšnega," je še čustveno zaključil mlajši od njiju.

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