Več kot pol leta priprav na spektakel. Luka Jezeršek: To je lahko vstopnica za še višje

Udine, 16. 08. 2025 16.18 | Posodobljeno pred 55 minutami

Alen Podlesnik , Sanja Modrić , R. M.
Kljub temu, da sta se ta teden za Evropski nogometni superpokal udarili francoska in angleška ekipa, malokdo ve, da je na razburljivem športnem dogodku igrala tudi slovenska ekipa.

Za pogostitev več tisoč delegatov, od najpomembnejših vipovcev do novinarjev in drugih gostov je namreč cel teden skrbel catering tim z Luko Jezerškom na čelu. Dolgoletni sodnik šova Masterchef Slovenija pravi, da so se na serijo dogodkov ob nogometnem spektaklu pripravljali več kot pol leta.

"Res moram priznati, da smo kot Jezerški zelo veseli in ponosni, da smu tukaj v Udinah. Več kot deset let smo se trudili na takšen in drugačen način priti do tako zahtevnega dogodka. Res si želimo, da oddelamo tako, kot znamo. Verjamem, da nam bo res uspelo in da je to vstopnica za še višje," je povedal.

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dinho8O
16. 08. 2025 17.13
S trdim delom, da so si utrli pot tako dalec. Vsa cast. Bravo druzini Jezersek!
ODGOVORI
0 0
blackwizard
16. 08. 2025 17.08
+0
Levicar Čeferin zrihtal posel levičarju, za bruhat
ODGOVORI
1 1
Joe70
16. 08. 2025 16.40
-1
Bravo Jezeršek!
ODGOVORI
2 3
Peter225
16. 08. 2025 16.36
+4
Slovensko ime za Udine je Videm.
ODGOVORI
5 1
