Več kot pol leta priprav na spektakel. Luka Jezeršek: To je lahko vstopnica za še višje

Za pogostitev več tisoč delegatov, od najpomembnejših vipovcev do novinarjev in drugih gostov je namreč cel teden skrbel catering tim z Luko Jezerškom na čelu. Dolgoletni sodnik šova Masterchef Slovenija pravi, da so se na serijo dogodkov ob nogometnem spektaklu pripravljali več kot pol leta.

"Res moram priznati, da smo kot Jezerški zelo veseli in ponosni, da smu tukaj v Udinah. Več kot deset let smo se trudili na takšen in drugačen način priti do tako zahtevnega dogodka. Res si želimo, da oddelamo tako, kot znamo. Verjamem, da nam bo res uspelo in da je to vstopnica za še višje," je povedal.