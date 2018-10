Večer glasbenih presežkov za SiTijevih 10 s Slakonjo na čelu

V hipu, ko je uro in pol kratek program v režirji Nejca Gazvode z standardom Feeling Good odprl voditelj Klemen Slakonja, je bilo jasno, da čaka gledalce glasbena poslastica. To so ob Big Bandu pod vodstvomPatrika Grebla stkali tudi Lado Bizovičar, Janez Hočevar Rifle, Aleksandra Ilijevski, Jure Ivanušič, Jose, Benč, Romana Krajnčan, Vesna Pernarčič, Vesna Zornik, Mia Žnidarič in komik Uroš Kuzman. V tej vlogi pa se je prvič znašel programski vodja SiTija, Uroš Fürst, ki je z Anjo Strajnarodpel zimzelenček Ti si rekla sonce. Polona Vetrih je spomnila, da je SiTi zrasel na temeljih Teatra Komedija, nosila pa je šal, ki ga je dobila ob otvoritvi pred 17 leti.