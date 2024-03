Večerja na zajli: Posebno doživetje v objemu Kamniško-Savinjskih Alp

Gostilni Dvor Jezeršek in Krištof pripravljata kulinarično doživetje v objemu Kamniško-Savinjskih Alp. Kabine Krvavške žičnice se spremenijo v male zasebne restavracije, gostje pa uživajo v Večerji na zajli. "To je izkušnja, ki je ne moreš dobiti nikjer drugje. Si v zraku in tako se to tudi čuti. Še posebej je zanimivo, ko gondola spelje in moraš loviti kozarce in vse ostalo. Res je posebno doživetje, še posebej, ker se dogaja zvečer, ko je tudi drugačen razgled, kot čez dan, ker je druga svetloba," nam je povedala navdušena obiskovalka Večreje na zajli, ki so jo pripravili že enajsto leto.

Gre za projekt, ki ga sestavljajo tudi družine iz območja Krvavca, ena od teh pa je tudi Gostilna Krištof: "Ko smo prvič to sestavljali, smo rekli, da vsi, ki pijemo isto vodo s Krvavca, vse te družine sestavljamo ta projekt. Vsi se združujemo v tem projeku, na vrsto pa čaka 800 ljudi. Smo enajsto leto in zdaj delamo že štirikrat na mesec in dober občutek je, ko vemo, da ljudje čakajo na vrsto."

"Posebno doživetje je, ker si v tisti majhni kapsuli, ampak hrana je pa super," nam je povedala še ena navdušena obiskovalka, prijateljica, s katero sta se skupaj udeležili večerje, pa pravi, da bi z veseljem obiskala še zajtrk na zajli, če bi ga organizatorji ponudili.

Chef Martin Jezeršek nam je o ideji kako je nastala Večerja na zajli povedal: "Ideja je nastala pred več kot desetimi leti za šankom v gostilni, tam kjer nastanejo vse dobre ideje, skupaj z Gostilno Krištof in Krvavcem pa smo začeli to zgodbo začeli. Na začetku smo rekli, da bomo organizirali en dogodek ali dva, povabimo novinarje, da se o tem malo govori. Izkazalo se je, da si ljudje tega želijo in zelo sem navdušen, ker vidim, da na Večerjo na zajli prihajajo zelo različni ljudje, tudi taki, ki mogoče sicer ne grejo v restavracije in si ne privoščijo kosila ali večerje za sto evrov ali več. To pa je tudi en produkti, ki smo ga približali širši publiki, na to smo res zelo ponosni."

Jezeršek dodaja, da ljudje pridejo brez pričakovanj in kljub slabšemu vremenu, odidejo navdušeni. Pravi, da idej ne manjka, ob tem pa v smahu dodaja, da je treba iti v gostilne in za šanke, kjer se ljudje pogovarjajo in se rodijo takšne in drugačene ideje.