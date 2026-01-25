Večerov bob leta pronicljivi izjavi o slovenskem zdravstvu

"Na začetku in koncu človekovega življenja, pa kar nekajkrat tudi vmes, stoji medicinska sestra. Ne Golob, ne Janša, ne Jezus, ne Mohamed, ne frak in ne talar. Nehajte se zajebavati in jih plačajte," je izjava, s katero je na podelitvi, na kateri so razglasili Večerov bob leta, slavil publicist Marko Radmilovič .

"Mislim, da sem šestkrat že bil nominiran, pa vedno sem lahko prireditev čisto v miru do konca gledal. Danes pa ta udarec, ne," se je po prejetju nagrade pošalil. Pa je ravno obratno, udarec je z iskrenostjo in pogumom zadala njegova izjava, ki prihaja iz osebne izkušnje. Na smučanju se je poškodoval in prepeljali so ga v mariborsko bolnišnico, kjer ga je ganila človečnost zdravstvenega sistema in pretresla zahtevnost dela.

"Sem bil sam zelo poškodovan, ampak verjetno nisem bil najhujši bolnik, ki so ga tam obravnavali. Ta požrtvovalnost, za ta sramoten denar, je v bistvu kot bi se reklo podstat tega boba," je zaupal medijem po podelitvi.

"Z bobom povemo stvari, ki so brez kozmetike, olepševanja, direktno, neposredno. Na Štajerskem bi kdo rekel 'na gobec'," je dodal odgovorni urednik Večera Matija Stepišnik. "Ta bob je bil: 'Ne zajebavajte se!' Še posebej odmeven in ljudje so rekli, da je to to." Z njim se je strinjal tudi voditelj Aleksander Pozvek. "Tudi čutilo se je, ko je bila ta izjava prebrana, je bil res aplavz drugačen, energija se je dvignila. Ja, direktno 'na gobec'. Če je bila kdaj satira pomembna, je to zdaj."

Marko Radmilovič si želi, da bi naša družba zmogla povedati tako, kot je, brez žalitev in kritik. "Dosti raje imam 'slab' zdravstveni sistem kot dober zasebni zdravstveni sistem."