Tjaša Petrič Cvet večkrat prestavila poroko: To je bil kar preizkus živcev

Tjaša Petrič Cvet , novinarka informativne oddaje Svet na Kanalu A, in nekdanji mister Slovenije Žan Cvet sta si pretekli vikend obljubila večno zvestobo. Skromna poroka, na katero so bili povabljeni najožji sorodniki in prijatelji, je bila vse prej kot preprost projekt. "Z marcem so bile priprave na poroko na pavzi za nedoločen čas. Prej sem imela tisoč in eno idejo, kako bi kaj izgledalo, ampak če ne veš, ali bo to (letos) sploh izvedljivo, izgubiš voljo in zagon. Datum sva enkrat vmes že prestavila, zdelo pa se nama je, da je varno prestaviti datum na julij, pa sva se še kako uštela," je povedala Tjaša. Z Žanom sta se poročila v tretjem julijskem vikendu. Simpatična novinarka je povedala, da je preštevanje okuženih v mesecu juniju pomenilo svojevrsten pritisk: "To je bil preizkus živcev. Z vseh strani je bilo tudi milijon vprašanj, ali bova prestavila na naslednje leto, ampak kdo nama pa lahko zatrdi, da naslednje leto ne bomo imeli enake situacije, če še iz tedna v teden ne vemo, kako bo virus spreminjal naš vsakdan."

Tjaša je ena tistih, ki je od nekdaj sanjala o 'najlepšem dnevu v življenju' in ji poroka pomeni veliko, a je bila zaradi trenutne epidemiološke slike soočena z realnostjo: "Bila sem pripravljena, da se poroka zgodi samo za okenčkom upravne enote, brez najbližjih." Ko so se začeli vladni ukrepi in omejevanja, z Žanom nista vedela, kaj ta pomenijo za zasebna praznovanja, zato sta odgovore iskala na različnih straneh: "Obračali smo se na NIJZ, na ministrstva, po odgovore, ki niso bili enotni. Sva pa čutila tudi veliko odgovornost, ker nikoli ne veš – kaj pa če se ravno pri nama kaj zgodi. Na koncu sva se morala sprijazniti, da morava seznam povabljenih skorajda prepoloviti, kar je bilo izjemno težko, saj že na prvotnem seznamu ni bil nihče povabljen kar tako – iz olike." Tako sta se morala soočiti s precej neprijetnim opravilom – klicati prijatelje in jih prositi, če lahko na poroko lahko pridejo sami, brez partnerjev. "Glede na situacijo so bili vsi zelo razumljivi," je hvaležno povedala novinarka.

A napetosti do zadnjega ni bilo konec. Le teden dni pred poroko je število okuženih doseglo rekord. "Zaradi skrbi pred morebitnimi novimi ukrepi so še najine priprave 'tik pred zdajci' obvisele na nitki. Celotno postavitev poroke smo izvedli praktično le en dan prej (da ne bi imela samo stroškov s poroko, ki bi jo na koncu morala odpovedati). Tukaj se moram zahvaliti vsem domačim in priči Petri, ki so nama priskočili na pomoč. Celotna poroka je bila namreč izvedena v lastni režiji." A konec dober, vse dobro. Prišel je večer pred poroko, in kot je povedala Tjaša, je to noč prvič po dolgem času prespala mirno: "In čeprav se mi je zdelo, da je vse nekako na pol pripravljeno, sem si večer pred poroko pred spanjem rekla: 'Kar je, je!' In po mesecu dni intenzivnega obremenjevanja sem se prvič dobro naspala."