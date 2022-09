Na smrt prvaka slovenskega gledališča in filma Radka Poliča Raca so se odzvali številni znani obrazi in kulturne ustanove. Svoje spomine sta na spletu med drugim delili igralki Katarina Čas in Zvezdana Mlakar, novinarka Vesna Milek ter ljubljanska in mariborska SNG Drama. Radka Poliča Raca se bodo vsi spominjali po njegovem srcu, talentu in dejstvu, da je bil unikaten tako na odru kot tudi izven njega.

Igralka Katarina Čas se je pokojnemu kolegu poklonila na Instagramu, kjer je delila fotografijo s seta filma Jaz sem Frenk. K fotografiji, ki jo je objavila kot Instagram zgodbo (objavo, ki je vidna 24 ur, op.a.), je zapisala: "Počivaj v miru legenda. Maestro igre."

icon-expand "Vedno je govoril to, kar je mislil, iskren je bil do bolečine." FOTO: Črt Piksi

Na smrt se je odzvala tudi igralka Zvezdana Mlakar. Na Facebook je zapisala: (Rac, op.a.) je del mojih prvih igralskih korakov, ljubezni do umetnosti, njegov hudomušen, provokativen nasmeh je za vedno v mojem srcu. Vedno je govoril to, kar je mislil, iskren je bil do bolečine. Rac, saj veš, rada te imam, se vidiva enkrat v prihodnosti."

Novinarka Vesna Milek je na svoj Facebook profil zapisala: "Vse, kar si želim, preden grem, je, da bi se še enkrat sprehodil po dubrovniškem stradunu, mi je rekel. Upam, da se tam sprehaja zdaj. In po svojih Unijah in Brionih ... In upam, da mu je lepo." Ob tem je dodala, da bo nocoj zopet odprla igralčevo biografijo, o kateri se je leta 2020 razgovoril tudi za naš portal 24ur.com.

Predavateljica in svetovalka za poslovno komuniciranje in protokol Ksenija Benedetti se je igralcu poklonila z naslednjimi besedami: "Ljubi Rac. Hvala za vse, kar si nam dal. In dal si nam vse nadvse."

SNG Drama Ljubljana se je Raca spomijala z naslednjimi besedami: "Sodobnega slovenskega gledališča si brez Radka Poliča ni mogoče niti predstavljati. Svoje prve vloge v ljubljanski Drami je odigral že v sezoni 1965/66 in v naslednjih desetletjih oblikoval vrsto nepozabnih, izvirnih in izjemnih igralskih kreacij. Zapisale so se v gledališko zgodovino ter v spomin in srca gledalcev, ki so ga spremljali skoraj šest desetletij. Za svoje vloge je prejel vse nagrade, ki jih v našem in nekoč širšem jugoslovanskem prostoru igralec lahko dobi: od Borštnikovih in Sterijevih nagrad do zlatega lovorjevega venca, puljske zlate arene, Župančičeve nagrade, Borštnikovega prstana in Prešernove nagrade za življenjsko delo." Ob tem so se spomnili na besede legendarnega režiserja Dušana Jovanovića, ki je o kolegu in prijatelju ob prejetju Borštnikovega prstana zapisal: "Polič je preklemansko plastičen igralec. Pravi figuralik. Njegova galerija likov je neverjetno impresivna. Če bi gledališki igralci lahko prirejali pregledne razstave kot slikarji, bi Polič imel kaj pokazati. Gotovo bi obiskovalci njegove retrospektive obstrmeli."

icon-expand "Polič je preklemansko plastičen igralec. Pravi figuralik. Njegova galerija likov je neverjetno impresivna." FOTO: Tone Stojko - SNG Drama Ljubljana

Rac pa ni navduševal le Slovencev. Hrvaški režiser Georgij Paro je o enem svojih najljubših igralcev zapisal: "V njegovi igri je nekaj ganljivega: pred vami je nemočen človek, igrača v rokah usode, ki trpi in bo propadel, pa ne naredi ničesar, da bi se zaščitil ali ubranil, pač pa mučeniško spije svojo čašo do dna. Pri tem skoraj ni pomembno kakšen lik igra – pozitivca ali negativca – obema vsadi svojo ranljivost in šibkost, nekakšno obsojenost na propad. Rac je sveti igralec, ki izgoreva za svojo gledališko vero. Fanatik. Ne kalkulira. Izgoreva kot sveča. Ni ga težko upihniti: dovolj je že, da ga ne sprejmeš in nimaš rad, pa bo ugasnil. In kam pobegnil. Raca, torej, moraš imeti rad." Lepim spominom ljubljanske Drame se je pridružila tudi mariborska, ki je zapisala, da je bilo z Racem sodelovati privilegij. "Z globoko žalostjo se pridružujemo žalujočim ob smrti Radka Poliča Raca, velikana slovenskega gledališča in filma. V svojem obsežnem igralskem opusu se je neizbrisno zapisal v zgodovino Drame SNG Maribor, s katero je sodeloval v devetdesetih, ko je bil nosilec našega repertoarja." Glasbenik Jan Plestenjak se je, podobno kot Katarina Čas, Raca spomnil z Instagram zgodbo, v kateri je ob črno-beli fotografiji zapisal: "Večen." Na Facebooku je kasneje prvi besedi dodal še dve: "...velik ...večen ...hvala." S črno-belo fotografijo se mu je na Instagramu posvetila tudi vremenarka naše televizije, Jana Morelj.

Smrt igralca je na Twitterju potrdil igralec ljubljanske Drame Saša Tabaković. Zapisal je: "Umrl je kolega, bard slovenskega gledališča in filma, Radko Polič Rac. Naj počiva v miru." Vest je na Facebooku potrdilo tudi Združenje dramskih umetnikov Slovenije.

