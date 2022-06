Velenjska plaža: adrenalin, gurmansko razvajanje in dobrodelnost

Vroč poletni vikend in konec šolskega leta sta veliko število ljudi zbrala na Velenjski plaži, kjer so na svoj račun prišli tako tisti, ki uživajo v dobri hrani, kot tisti, ki užitke najdejo v adrenalinu. Za slednje je poskrbela že peta izvedba dogodka Pljusk, njegova osrednja atrakcija je velenjska letalnica, po kateri se je mogoče vsako leto spuščati le en vikend.

Poleg tega je letos del prizorišča zasedlo še preko 30 frizerjev, ki pod vodstvom tekmovalca MasterChefa Slovenija Marka Hriberška že od leta 2018 sodelujejo v dobrodelni akciji Odreži drugačnost. Z donacijami za nove pričeske in s priložnostno peko palačink so zbrali kar 1.815 evrov, velenjska občina pa je projekt, s katerim zbirajo sredstva za letovanja otrok pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije, podprla z dodatno donacijo dva tisoč evrov.

Običajnemu vrvežu ob preizkušanju skakalnice in navijanju za najbolj drzne letalce ter kupu drugih vodnih aktivnosti za vso družino se je že lani pridružil Beach Food Festival, na katerem so letos za razvajanje brbončic poskrbeli mojster slaščičar Karim Merdjadi in pol ducata tekmovalcev iz zadnje sezone šova Masterchef Slovenija .

"Vesel sem, da se nas najde kar nekaj podobno mislečih, in odziv ljudi na akcijo Odreži drugačnost me še kar preseneča. Vsakemu sodelujočemu in vsakemu obiskovalcu sem resnično hvaležen. Zdi se mi lepo, da pomagamo drug drugemu in z malo truda nekomu podarimo nekaj lepega, predvsem pa narišemo nasmeh na obraz," je že pred samim dogodkom dejal Hriberšek.