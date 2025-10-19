Anže Zavrl s harmoniko pretekel maraton: 'Ves čas sem igral'

V začetku septembra je Anže Zavrl napovedal, da bo kot prvi na svetu skušal preteči 42-kilometrski maraton med igranjem harmonike - in uspelo mu je. S tem je postavil Guinnessov rekord za najhitreje pretečeni maraton s harmoniko.
S svojo Maratoniko, kot je poimenoval harmoniko, s katero je tekel v Ljubljani, je maraton pretekel v štirih urah in 42 minutah. Gre za nekoliko lažjo harmoniko, na hladno vreme pa se je pripravil tudi z rokavicami, ki si jih je ukrojil sam.
Ob prihodu v cilj je zaigral Avsenikovo Slovenija, od kod lepote tvoje. "Naš naslednji podvig je, da na tek spravim še ostala člana ansambla Gadi," je dejal Zavrl in se jima zahvalil: "Igramo vsak vikend po šest ur, tako da očitno je bilo samo še v nogah."
Kot je povedal novinarki Anastasiji Jović, se mu je na 12. kilometru zlomilo stojalo za kamero. "Moram povedati, da imam odlične prijatelje, tehnike ... Vi to morate videti. Delo so opravili strokovno," se je še zahvalil ekipi, ki mu je pomagala na tej poti. Ob progi so 37-letnika sicer spremljali harmonikaši in harmonikašice, ki so ga bodrili z igranjem.
Seznam skladb, ki jih je odigral med tekom, je imel pripravljen vnaprej. "Na vsako uro mi je pripadalo pet minut neigranja, a sem na to pozabil. Tako da sem ves čas igral," je dejal.
Zavrl se je sicer pred tem podal že na nekaj maratonov, med drugim v Parizu, Rimu in Pragi. Njegov rekord znaša okoli tri ure in pol. Načrtov za prihodnost pa danes še ni želel razkriti.
