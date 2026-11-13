Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Velik uspeh Slovenke: pevka Ana Karneža nastopila v muzikalu Happy End

New York, 13. 11. 2026 16.12 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA K.A.
Ana Karneža, Slovenska popevka 2014 - vaja - 18

Ana Karneža je v četrtek nastopila na newyorški premieri nove koncertne različice muzikala Happy End, satiričnega dela skladatelja Kurta Weilla, dramatika Bertolta Brechta in pisateljice Elisabeth Hauptmann. V Merkin Hallu Lincolnovega centra je v zgodbi o kriminalcih in vojski odrešitve upodobila skrivnostnega vodjo kriminalne tolpe The Fly.

Ana Karneža se lahko pohvali z novim uspehom v svoji karieri. Slovenska pevka je nedavno nastopila na premieri muzikala Happy End v New Yorku. Odigrala je vlogo skrivnostnega vodje kriminalne tolpe The Fly, celotno dogajanje pa je postavljeno v Chicago. Skozi zgodbo o kriminalcih in pripadnikih Vojske odrešitve muzikal satirično obravnava kapitalizem, religijo ter nasprotje med ideali in lastnimi interesi.

Ana Karneža
Ana Karneža
FOTO: Nina Wurtzel Photography

Muzikal, ki je bil premierno uprizorjen leta 1929, je bil tretje odrsko sodelovanje Brechta in Weilla ter je sledil njuni uspešni Operi za tri groše. Nova angleška koncertna različica je vključevala vse izvirne pesmi – med njimi Bilbao Song, Mandalay Song in Surabaya Johnny. Angleška besedila so temeljila na ameriški priredbi Michaela Feingolda, novo, skrajšano besedilno predlogo pa je pripravila dramaturginja Kelley Rourke.

Slovenska diplomantka dramskega programa znamenite newyorške akademije uprizoritvenih umetnosti Juilliard in zmagovalka tekmovanja Fundacije Lotte Lenya Kurta Weilla leta 2024 je nastopila v vlogi The Fly, kjer je znova prišel do izraza njen veličasten glas, s katerim je pred dvema letoma osvojila znamenito nagrado.

Preberi še Finalistko oddaje Slovenija ima talent odkrili v Hollywoodu

Predstavo je režirala umetniška in generalna direktorica Opere Saratoga Mary Birnbaum, ki je na začetku predstave povedala, da sta jo zasnovali skupaj s Karnežo, ki smo jo Slovenci spoznali v našem šovu Slovenija ima talent. Predstavo je glasbeno vodil umetniški in generalni direktor festivala Glimmerglass Rob Ainsley, ki je igral tudi klavir. Pri izvedbi so sodelovali instrumentalisti jazzovskega programa Manhattan School of Music.

Projekt je nastal v sodelovanju štirih opernih ustanov zvezne države New York, to so festival Glimmerglass, Opera Saratoga, Finger Lakes Opera in Seagle Festival. Pred newyorškim premiernim in edinim nastopom je produkcija gostovala na osmih prizoriščih po zvezni državi New York in zahodnem Massachusettsu.

Preberi še Največji šovmen prihodnje leto tudi na West Endu

Happy End je ob berlinski premieri leta 1929 doživel slab odziv in je bil hitro umaknjen s sporeda, vendar so številne njegove pesmi pozneje postale priljubljene. Delo je na Broadwayu prvič zaživelo leta 1977 v angleški priredbi Feingolda, v takratni igralski zasedbi pa sta bila tudi Meryl Streep in Christopher Lloyd.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
ana karneža muzikal new york happy end

Del igralske zasedbe Nemirne krvi znova skupaj

24ur.com Bi razvozlali vrsto umorov v rovih pod starim Kranjem?
24ur.com V finale gresta Kira Štruc-Jurički in Lara Crnjac
24ur.com Slovenski oboževalci dočakali nadaljevanje Žlehtnobe
Zadovoljna.si Tjaša Železnik: 'Na koncu vedno ostane tudi upanje'
Moskisvet.com Preživetje v peklu: Zgodba Slovenca iz venezuelskega zapora
24ur.com 'Solze smeha': predstava Šminka in sekirca navdušila znane obraze
24ur.com Film Ester Ivakič na Liffu doživel slovensko premiero
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To je darilo, ki ga otroci ne bodo odložili že po nekaj dneh
Tudi princ George ima ustvarjalno žilico. Njegova risba je dobila prav posebno mesto
Tudi princ George ima ustvarjalno žilico. Njegova risba je dobila prav posebno mesto
V letu in pol dvakrat postala mama, zdaj se po šestih letih vrača na glasbeno sceno
V letu in pol dvakrat postala mama, zdaj se po šestih letih vrača na glasbeno sceno
Petletnik rešil mamo s klicem na pomoč, pri tem pa mu je pomagal viralni trend
Petletnik rešil mamo s klicem na pomoč, pri tem pa mu je pomagal viralni trend
zadovoljna
Portal
Nekoč najstniški idol, danes se govori, da bo postal novi James Bond
Teddy plašč je spet hit zime: tako ga modne navdušenke nosijo letos
Teddy plašč je spet hit zime: tako ga modne navdušenke nosijo letos
Zakaj smo utrujeni, tudi ko nismo počeli nič napornega
Zakaj smo utrujeni, tudi ko nismo počeli nič napornega
Petek 13.: za ta 4 znamenja bo presenetljivo srečen dan
Petek 13.: za ta 4 znamenja bo presenetljivo srečen dan
vizita
Portal
Kako pogosto bi se morali prhati po 65. letu starosti
Za visok holesterol niso kriva samo jajca: večji problem je lahko to živilo
Za visok holesterol niso kriva samo jajca: večji problem je lahko to živilo
Znanstveniki so opredelili 10 zdravih prehranskih načinov, povezanih s počasnejšim biološkim staranjem
Znanstveniki so opredelili 10 zdravih prehranskih načinov, povezanih s počasnejšim biološkim staranjem
Zakaj mladi o svojih težavah lažje spregovorijo z neznanci na spletu kot z lastnimi starši?
Zakaj mladi o svojih težavah lažje spregovorijo z neznanci na spletu kot z lastnimi starši?
cekin
Portal
Dolgo so čakali na boljše čase, po 15. novembru naj bi se jim obrnilo navzgor
Vam ne deluje Microsoft? Poglejte to
Vam ne deluje Microsoft? Poglejte to
Opozorilo iz Nemčije: 800.000 služb bi lahko izginilo, a ne zaradi recesije
Opozorilo iz Nemčije: 800.000 služb bi lahko izginilo, a ne zaradi recesije
Plače tudi nad 20.000 evrov na mesec: to bodo med najbolj iskanimi poklici leta 2027
Plače tudi nad 20.000 evrov na mesec: to bodo med najbolj iskanimi poklici leta 2027
moskisvet
Portal
Tehnološki velikan na kolenih: je svet spoznal, kako zelo je odvisen od Microsofta?
Zvezdnik razkril grozljivo družinsko tragedijo: oba starša so mu umorili
Zvezdnik razkril grozljivo družinsko tragedijo: oba starša so mu umorili
Osem pretresljivih dogodkov, ki so se zgodili na petek, 13.: naključje ali nekaj več?
Osem pretresljivih dogodkov, ki so se zgodili na petek, 13.: naključje ali nekaj več?
Skupaj 43 let, brez poroke in še vedno zaljubljena: 'Še vedno je tako čeden, osrečuje me'
Skupaj 43 let, brez poroke in še vedno zaljubljena: 'Še vedno je tako čeden, osrečuje me'
dominvrt
Portal
Zunaj je globoko pod ničlo, v njihovih hišah pa prijetno toplo: v čem je skrivnost?
Se vam ogledalo po prhanju zarosi? Rešitev se skriva v kopalniški omarici
Se vam ogledalo po prhanju zarosi? Rešitev se skriva v kopalniški omarici
Ilka Štuhec žaluje za svojo Pepo: 'Nimam besed, manjkaš mi'
Ilka Štuhec žaluje za svojo Pepo: 'Nimam besed, manjkaš mi'
Kuhinjska krpa smrdi tudi po pranju? Ta trik vam bo pomagal
Kuhinjska krpa smrdi tudi po pranju? Ta trik vam bo pomagal
okusno
Portal
Sladica, ki krade poglede: Čudovita rolada, ki jo je lažje pripraviti, kot si mislite
So vam ostali mlinci? Iz njih pripravite nekaj zares okusnega
So vam ostali mlinci? Iz njih pripravite nekaj zares okusnega
Dramatičen izločitveni dvoboj: usodna napaka tekmovalca stala obstanka v MasterChefu
Dramatičen izločitveni dvoboj: usodna napaka tekmovalca stala obstanka v MasterChefu
Nepričakovana sestavina iz hladilnika, ki lahko ublaži neprijeten vonj po ribah med peko
Nepričakovana sestavina iz hladilnika, ki lahko ublaži neprijeten vonj po ribah med peko
voyo
Portal
Brat
Petek trinajstega
Petek trinajstega
Interesno območje
Interesno območje
Dirka do popolnosti
Dirka do popolnosti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2083