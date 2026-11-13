Velik uspeh Slovenke: pevka Ana Karneža nastopila v muzikalu Happy End

Ana Karneža se lahko pohvali z novim uspehom v svoji karieri. Slovenska pevka je nedavno nastopila na premieri muzikala Happy End v New Yorku. Odigrala je vlogo skrivnostnega vodje kriminalne tolpe The Fly, celotno dogajanje pa je postavljeno v Chicago. Skozi zgodbo o kriminalcih in pripadnikih Vojske odrešitve muzikal satirično obravnava kapitalizem, religijo ter nasprotje med ideali in lastnimi interesi.

Ana Karneža FOTO: Nina Wurtzel Photography

Muzikal, ki je bil premierno uprizorjen leta 1929, je bil tretje odrsko sodelovanje Brechta in Weilla ter je sledil njuni uspešni Operi za tri groše. Nova angleška koncertna različica je vključevala vse izvirne pesmi – med njimi Bilbao Song, Mandalay Song in Surabaya Johnny. Angleška besedila so temeljila na ameriški priredbi Michaela Feingolda, novo, skrajšano besedilno predlogo pa je pripravila dramaturginja Kelley Rourke. Slovenska diplomantka dramskega programa znamenite newyorške akademije uprizoritvenih umetnosti Juilliard in zmagovalka tekmovanja Fundacije Lotte Lenya Kurta Weilla leta 2024 je nastopila v vlogi The Fly, kjer je znova prišel do izraza njen veličasten glas, s katerim je pred dvema letoma osvojila znamenito nagrado.

Predstavo je režirala umetniška in generalna direktorica Opere Saratoga Mary Birnbaum, ki je na začetku predstave povedala, da sta jo zasnovali skupaj s Karnežo, ki smo jo Slovenci spoznali v našem šovu Slovenija ima talent. Predstavo je glasbeno vodil umetniški in generalni direktor festivala Glimmerglass Rob Ainsley, ki je igral tudi klavir. Pri izvedbi so sodelovali instrumentalisti jazzovskega programa Manhattan School of Music. Projekt je nastal v sodelovanju štirih opernih ustanov zvezne države New York, to so festival Glimmerglass, Opera Saratoga, Finger Lakes Opera in Seagle Festival. Pred newyorškim premiernim in edinim nastopom je produkcija gostovala na osmih prizoriščih po zvezni državi New York in zahodnem Massachusettsu.