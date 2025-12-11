Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Domača scena

Velika oboževalka Janje Garnbret prejela posebno darilo

Ljubljana, 11. 12. 2025 13.03 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
2

Janja Garnbret je na družbenih omrežjih objavila posnetek ganljivega odziva mlade avstralske oboževalke, ki je prejela podpisan poster, na katerem svoj olimpijski uspeh Slovenka praznuje s prav tako uspešno Brooke Raboutou. "Eden najlepših videoposnetkov z odzivi doslej," je zapisala.

Janja Garnbret je na družbenem omrežju delila videoposnetek oboževalke, ki je za darilo prejela podpisan poster, na katerem plezalka skupaj z Brooke Raboutou praznuje olimpijski uspeh v Parizu leta 2024. Prikupen odziv Avstralke je ganil 26-letnico in tudi njene sledilce.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Eden najlepših videoposnetkov z odzivi doslej - avstralska deklica prvič vidi svoje darilo. Resnično ogreje srce in predstavlja popoln opomnik, kaj pomeni sezona darovanja," je prikupnemu videoposnetku pripisala naša izjemno uspešna športnica.

Janja Garnbret plezalka darilo oboževalka Brooke Raboutou
Naslednji članek

Nagrajene najbolj učinkovite marketinške kampanje

SORODNI ČLANKI

Janja Garnbret in Tadej Pogačar že tretjič zapovrstjo športnika leta

Janja Garnbret kot Novak Đoković

Janja Garnbret v dobrodelne namene zbrala 318.292 evrov

Janja Garnbret bo danes predala dobrodelno palico

Na nekatere dejavnike nimaš vpliva

Brooke Raboutou že v prvem dvoboju izločila Janjo Garnbret in nato slavila zmago

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
but_the_ppl_are_retarded
11. 12. 2025 14.02
A pol energetske in geopolitičnih zablod se ne sme komentirat?
ODGOVORI
0 0
RichPiana
11. 12. 2025 14.07
Ne.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385