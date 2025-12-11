Velika oboževalka Janje Garnbret prejela posebno darilo

Janja Garnbret je na družbenem omrežju delila videoposnetek oboževalke, ki je za darilo prejela podpisan poster, na katerem plezalka skupaj z Brooke Raboutou praznuje olimpijski uspeh v Parizu leta 2024. Prikupen odziv Avstralke je ganil 26-letnico in tudi njene sledilce.
"Eden najlepših videoposnetkov z odzivi doslej - avstralska deklica prvič vidi svoje darilo. Resnično ogreje srce in predstavlja popoln opomnik, kaj pomeni sezona darovanja," je prikupnemu videoposnetku pripisala naša izjemno uspešna športnica.
