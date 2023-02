Ponujena cena za staro katro, ki jo Borut Pahor prodaja na dražbi, je na spletu presegla 45.000 evrov. Nekdanji predsednik je nad tako visokim zneskom presenečen. Ker pa bo dražba trajala še osem dni, se lahko zgodi, da bo to postal najdražji Renault 4 v zgodovini. To je odlična novica za otroke, ki se borijo z rakom. Ves izkupiček od prodaje bo namreč šel društvu Junaki 3. nadstropja in inštitutu Zlata pentljica.