Dobrodelna velikonočna ruleta z znanimi Slovenci

V novem igralnem salonu v Ljubljani so na velikonočno soboto priredili otvoritveno zabavo. Na odprtju so se zbrali tudi nekateri znani Slovenci in Slovenke, ki pa se niso prišli le zabavat, ampak so se zbrali tudi za dober namen. Svoje moči so združili pri ruleti, ves izkupiček pa podarili humanitarni organizaciji ZPM Moste-Polje.

icon-expand Plesalka z ognjem je pritegnila marsikateri pogled. FOTO: David Keinne

Na sobotni otvoritvi novega igralnega salona v Ljubljani so svojo srečo preizkusili igralci Uroš Smolej, Jan Bučar in Primož Vrhovec, pevka Christine Zadnikar, protagonistki šova Sanjski moški Sandra Aleksič in Mary Ševo mister Slovenije 2022, Sebastian Čufer, in tekmovalec šova Kmetija Gino Podgornik.

icon-expand Tako sta se med igranjem rulete zabavala Jan Bučar in Primož Vrhovec. FOTO: David Keinne

Zbrali so skoraj tisoč evrov, Admiral pa se znesek odločil potrojiti, tako je bilo v dober namen podarjenih kar 3.000 evrov, ki jih je prejela Zveza prijateljev mladine Moste-Polje. Predstavnik organizacije Simon Ogulin je dejal, da bodo znesek namenili preprečevanju socialne izključenosti ranljivih skupin. V tem programu namreč izvajajo različne aktivnosti za otroke in mladostnike, kot so brezplačna učna pomoč, druženje, delavnice, pogovorne skupine in izleti, pa tudi za starostnike, denimo telovadbo, prilagojeno starejšim, učenje angleškega jezika, druženje in razne delavnice. Zbrana vsota in sproščena atmosfera pa sta pripomogli k temu, da se je zabava razživela in nadaljevala pozno v noč. K temu sta prispevala tudi pevec Matjaž Kumelj z očarljivim ženskim triom Ladybugz in vedno modna voditeljica Pia Pustovrh.

