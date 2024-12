Veseli dan kulture z 'izštekanimi' Elevators

Izštekanih 10 na tradicionalnem decembrskem slavju v ljubljanskem Kinu Šiška je bilo tokrat posvečenih zasedbi Elevators, ki so se jim na odru pridružili Big Band, Vlado Kreslin, Klemen Klemen, Lara Love, Tokac, Buda, Aleksandra Ilijevski, Dimek in drugi.

Izštekani so bili vedno platforma, da izvajalci naredijo nekaj posebnega in to se je seveda zgodilo na že tradicionalnem decembrskem izštekanem druženju, ki ga prireja Jure Longyka. Točno pred letom so se posvetili okroglemu jubileju Vlada Kreslina, letos pa je ta čast, ob hkratni digitalni izdaji albuma Big Elevators Band, katerega korenine so stare več kot pet let, doletela zasedbo Elevators. Zasedba vsebuje jagodni izbor prekaljenih glasbenih mačkov, ki so dobro poznani v domačem glasbenem prostoru, in sicer so to basist Jani Hace (Siddharta), kitarist Robi Pikl (Manouche), klaviaturist Davor Klarić (Mi2, ex-Šank Rock) in bobnar Sergej Ranđelović RunJoe. Tokrat pa so jim ob boku stali še kubanski tolkalec Lazaro Zumeta in seveda člani nacionalnega Big Banda pod vodstvom Tomaža Gajšta.

Sergej Ranđelović RunJoe je bil nepogrešljiv s svojo kučmo, nekajkrat pa je prišel izza bobnov in prevzel mesto frontmana. FOTO: Miro Majcen icon-expand

"Uživali bomo, sicer se bolj malo vidimo, a nikoli ne bomo razpadli, saj se preveč spoštujemo med seboj, da bi se zgodilo kaj takega," je že takoj na začetku povedal Pikl, Hace pa ob bok prvi skladbi Mladi metri izjavil, da "mladi niso več, so pa še vedno metri". Precej "poredna" skladba Prva pomoč je bila sicer pesem z drugega albuma Elevators (2008), ki pa je ob pomoči Big Banda zvenela še posebej gradndiozno, kot tudi Hišni ljubimec in Še je cejt, ki ga je prišel v ospredje zapet RunJoe s svojo nepogrešljivo kučmo.

Žiulejne j krmpjir je pesem, ki jo je v svojem humornem slogu zapel Simon Avsec (Ana Pupedan), ljubezensko Saj si moja pa sta malce sramežljivo zapela Aleksandra Ilijevski (Pliš) in Dimek (Mi2). O naju je pesem Lare Love & Sky, dua, ki sta ga med korona časom ustanovila Lara Šiljevinac in Hace, ob slišanem pa se je najbrž marsikomu utrnila misel, da Lara čisto premalo poje in nastopa, saj nas je njen odličen vokal spomnil na najboljše čase zasedbe Leeloojamais.

Lara Love & Sky je duo, ki je nastal med korono, aranžmaje za dvanajst skladb pa so prispevali Aleš Avbelj, Tadej Tomšič, Matjaž Mikuletič in Tomaž Gajšt. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Men si fensi je prišla pomagat zapet Petra Trobec, Piklova kolegica iz zasedbe Manouche, ki seveda ni pozabila s seboj prinesti svoje harmonike. Skuoči, skuoči tematsko ni bila daleč Davidu Kovšci Budi iz zasedbe Elvis Jackson, ki rad poskakuje, a se je tokrat nekoliko držal nazaj, morda kdo ne ve, a četrt stoletja nazaj so Elevatorsi zaigrali tudi pri pesmi Still Love Her Klemna Klemna, ki je kajpak prišel in odpel eno svojih bolj poznanih pesmi o "Nataši iz Depale vasi".

Vlado Kreslin je pri 71-ih neusahljiv vir energije in navdiha. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Mladi Marko je pesem, ki jo je intepretiral 71-letni Vlado Kreslin, ki z neverjetno energijo in karizmo ne deluje starejše od abrahamovca, hkrati pa humorno priznal, da je pesem izbral oz. se odločil, da jo zapoje, ker jo je enostavno pozabil. Proti koncu so izvedli še V aorto in Čedo ljubavi, ki jo je že pred poldrugim desetletjem v izvirniku zapel Tokac (Dan D), kar je tokrat ponovil tudi v živo. Kot zadnjo pesem so ponudili razigravanje v prvi pesmi Riff s prvenca Elevator Music iz leta 2001.

"Aranžerji so spoštovali naš groove, obenem pa so našli sinergije, s katerimi so skladbe zasijale v novi luči, gre za češnjo na torti vsega, kar smo z Elevatorsi kdajkoli počeli." FOTO: Miro Majcen icon-expand

Da po dveh urah še ni bilo povsem konec, pa so pokazali z bombastičnim dodatkom, njihovim (najbrž) največjim hitom Na krilih ljubezni, ki ga je vnovič zapela Lara Love in poskrbela za prepevanje razprodanega avditorija ljubljanskega centra urbane kulture. "Po dolgem času smo se dobili in se zganili tudi po zaslugi našega prijatelja, oboževalca in spodbujevalca Roberta Lebarja, saj bi verjetno pustili posnetke z Big Bandom, da bi na radiu dobili brado. Tako pa imamo zdaj pred seboj super album, saj smo ga zmiksali in ga danes predstavili in za povrhu se imamo še vedno fajn," je izrednemu glasbenemu večeru ob bok strnil Hace. "Lepo, da ste bili z nami in ustvarjali svoje glasbene spomine, hvala za čas, za podporo, ostanite izštekani na najboljši možni način", pa se je zbrani množici zahvalil gostitelj večera.