Vesna Ponorac o delu na radiu: Na začetku je bila prisotna pozitivna trema

V bistvu čisto spontano in nepričakovano. Dobila sem klic, ali me zanima, in sem šla. Najprej sem bila presenečena nad lepoto radijskega studia, nato sem videla, da so vsi, ki tam delajo, res v redu, smešni, prijazni, sproščeni in ker delo radijske voditeljice odlično sovpada tudi z ostalimi stvarmi, ki jih počnem, sem se odločila, da sprejmem.

Koliko časa zdaj že delaš na radiu?

V etru sem zdaj drugi teden, ampak vaje in priprave so se začele že lani novembra.

Kako se počutiš pred radijskim mikrofonom?

Veliko maham z rokami, ko razlagam (smeh). Iskreno, potrebovala sem nekaj dni, da se navadim, ampak to je super, ne maram cone udobja. Vesela sem, da sem prišla do tega, da se dejansko ukvarjam s svojo izgovorjavo, artikulacijo in načinom govora. Prej se mi mogoče ni zdelo toliko pomembno, ker sem se ukvarjala še z drugimi problemi: od tega, da si popravljam lase pred kamero, do tega, da padem v lik in se potem zdi na zaslonu celota v redu, tukaj pa sta samo ti in mikrofon in si osredotočen res samo na to. Vem, da mi bo to koristilo za čisto vsa druga področja.

V etru si s Klemnom Kopino. Se poznata od prej ali sta se zdaj na novo spoznala?

Se poznava že od prej, mislim, da sem bila stara 17, ko sva se spoznala, še v srednji šoli. Klemen je super fant in dober radijski voditelj. On je počel to že prej in res obvlada, tako da se lahko od njega ogromno naučim.

Radijski voditelji po navadi postanejo dobri prijatelji. Kaj je vajina specifika, kako bi opisala vajino dinamiko?

Poznava se od prej in ja, se tudi dobro razumeva. Všeč mi je, ker je pameten in se lahko pogovarjava o res različnih temah in poleg tega je tudi zabaven, zato v studiu nikoli ni dolgčas. Dinamika je kar prisotna, ker sva vseeno na dveh različnih polih. Recimo jaz sem zagovornica zdravega načina življenja, on pa se zelo rad šali na ta račun. Nimava istega pogleda na večino stvari, čeprav se dobro razumeva in zaradi tega se lahko razvije zanimiva debata.

Si imela kaj govornih vaj?

Preden sem začela s programom, sem imela uvajanje skoraj štiri mesece.

Koliko imaš treme, preden se javiš v eter?

Zdaj drugi teden ne več toliko, prvi dan pa priznam, da je bila prisotna taka pozitivna trema.

Je to nekaj, kar si si želela že od nekdaj ali je delo na radiu prišlo spontano?

Poleg televizije sem se želela ukvarjati tudi s televizijskim voditeljstvom. Na radio nikoli nisem pomislila na prvo žogo, ker je bila v ospredju vedno televizija. Vesela sem, da se je ta priložnost pojavila spontano, ker je v tem nek poseben čar. Radio je odlično izhodišče za to, da izpopolniš svoj glas. Sploh meni to ogromno pomeni in hkrati je nekaj fiksnega. Ne gre za projekt, ampak službo, v kateri sem obkrožena s čudovitimi ljudmi in ki mi časovno omogoča, da lahko še vedno delam tudi druge stvari.