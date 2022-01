Vesna Ponorac: Želim si partnerja, ki bi bil športno aktiven, kot sem jaz

Res je. Moj vsakdan je izredno dinamičen – obiskujem magistrski program, delam in igram, trening pa me sprosti in spodbudi motivacijo za vse drugo. Obiskujem fitnes, najraje kar vodene vadbe, ker se mi zdi, da je trening tako boljši. Nekdo te mora spodbuditi, da daš več od sebe. Druga možnost je tek ali obisk Šmarne gore. Imam obdobja, ko treniram vsak dan, včasih pa pride obdobje, ko ima dan premalo ur za vse, kar si želimo (smeh).

V enem od člankov o tebi sem prebrala, da te je eden od bivših fantov kritiziral zaradi kilogramov in da si prav zato zaplavala v športne vode ... Mi lahko poveš več o tem?

V bistvu so ta članek po mojem mnenju napisali zares pretirano. V osnovni šoli sem imela nekaj kilogramov več, ampak ko zdaj gledam na to, vidim, da sem bila v bistvu povsem normalen otrok. Jedla sem veliko sladkarij in nezdrave hrane in to je bil seveda rezultat. No, proti koncu osnovne šole sem s tem prenehala – z jedilnika sem črtala hitro prehrano, sladkarije, kruh in večino mlečnih izdelkov. Na začetku je bilo težko, moje telo je iskalo čokolado (smeh), ampak po štirih mesecih, ko sem opazila rezultat treningov in zdrave prehrane, mi je postalo tako všeč, da sem se odločila, da bo to moj nov življenjski slog. Tako je že osem let in verjamem, da bo tako vse življenje.

Kdaj si se začela bolj resno ukvarjati s športom?

Kot otrok sem devet let plesala hiphop. Pri 16 pa sem začela hodit v fitnes.

Trenutno te lahko spremljamo v seriji Gospod profesor. Kakšna srednješolka si bila in kako se spominjaš svojih srednješolskih dni?

Srednjo šolo imam v zelo lepem spominu in moram priznati, da sem med snemanjem Profesorja obudila spomine. Večino časa me sicer ni bilo, ker sem imela v 3. in 4. letniku veliko snemanj. Vsako od dveh serij sem snemala štiri mesece, vključno s pripravami, zato sem veliko manjkala, in spomnim se, da je bilo zelo naporno, ampak 1. in 2. letnik sta bila super in imela sem veliko časa za zabavo in druženje. Najraje sem se družila s fanti – imela sem izjemno zabavne in prijazne sošolce. V šolo sem hodila zato, da sem se imela fino, ne zato, da bi se kaj novega naučila (smeh). Srednja šola je res zakon! Smilijo se mi dijaki, ki so že dve leti in pol 'doma' in se ne morejo družiti, tako kot smo se lahko mi.

Kako bi opisala svoji lik v seriji, Rebeko, in ali sta si kakor koli podobni?

Rebeko bi opisala kot najstnico, ki hoče biti 'in'. Zanimajo jo moda, adrenalin, motorji in malo starejši fantje. S "piščančki" se pač ne ukvarja. Rada koketira, druži se s sošolkama Pio in Katjo – s kul puncama. Včasih je nesramna, ampak ji je kasneje žal. Na prvo žogo se zdi neumna, ker večkrat blekne, kar ji najprej pade na misel, ampak ni povsem tako.

Podobnosti? (smeh) Nekaj jih je. Tudi mene zanimajo motorji, adrenalin in moda. Glede ostalih stvari si nisva tako zelo podobni – meni je mar za ocene. Mogoče zdaj na magisteriju bistveno manj kot prej, ampak v srednji šoli sem imela zelo lepe ocene in tudi na fakulteti sem diplomirala z 10. Tudi odnosa à la Zlobna dekleta (Mean Girls) se nisem šla. Bila sem bolj 'tomboy' (deško dekle, op. a.). V srednji šoli sem se najraje družila s fanti.