Vesna Šošterič v 'fačuziju' obujala spomine na Ljubezen po domače

Pred začetkom nove sezone Ljubezen po domače sta Vesna Šošterič in naš Alen Podlesnik obujala spomine v Termah Čatež, kjer sta si seveda privoščila tudi skok v 'fačuzi'. Nekdanji udeleženki priljubljenega šova je bila masažna kad, v kateri se je sproščala tudi med snemanjem oddaje, tako všeč, da jo ima sedaj tudi doma. Zaupala nam je, da v njej uživa, tudi če se namaka sama.

V toplicah se je z novinarjem odpravila tudi v savno, ki pa ji ni tako ljuba kot vroče kopeli. "Vročino imam rada, samo savne ne," je pojasnila. Raje se namreč sprošča in sonči na travniku.