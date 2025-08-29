Vesna Šošterič v 'fačuziju' obujala spomine na Ljubezen po domače

Pred začetkom nove sezone Ljubezen po domače sta Vesna Šošterič in naš Alen Podlesnik obujala spomine v Termah Čatež, kjer sta si seveda privoščila tudi skok v 'fačuzi'. Nekdanji udeleženki priljubljenega šova je bila masažna kad, v kateri se je sproščala tudi med snemanjem oddaje, tako všeč, da jo ima sedaj tudi doma. Zaupala nam je, da v njej uživa, tudi če se namaka sama.
V toplicah se je z novinarjem odpravila tudi v savno, ki pa ji ni tako ljuba kot vroče kopeli. "Vročino imam rada, samo savne ne," je pojasnila. Raje se namreč sprošča in sonči na travniku.
Marljiva kmetovalka se je s svojim smehom, svojimi izjavami in željo po ljubezni zasidrala v srca številnih Slovencev. V šovu je sicer za končno potovanje izbrala Jožka, a iz te moke ni bilo kruha, kasneje sta postala par z Miho Rebrnakom. A je tudi ta ljubezen kasneje splavala po vodi.
