Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Domača scena

Vesna Šošterič v 'fačuziju' obujala spomine na Ljubezen po domače

Ljubljana, 29. 08. 2025 17.31 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Alen Podlesnik , E.K.
Komentarji
0

V ponedeljek ob osmih zvečer na POP TV prihaja nova, sedma sezona najbolj zaljubljenega resničnostnega šova, Ljubezen po domače. Prav v oddaji Ljubezen po domače je pred skoraj desetletjem Slovenija spoznala Vesno Šošterič, ki so jo številni vzljubili zaradi njene simpatične neposrednosti, predvsem pa izraza fačuzi, s katerim se je takrat razveselila jacuzzija.

Pred začetkom nove sezone Ljubezen po domače sta Vesna Šošterič in naš Alen Podlesnik obujala spomine v Termah Čatež, kjer sta si seveda privoščila tudi skok v 'fačuzi'. Nekdanji udeleženki priljubljenega šova je bila masažna kad, v kateri se je sproščala tudi med snemanjem oddaje, tako všeč, da jo ima sedaj tudi doma. Zaupala nam je, da v njej uživa, tudi če se namaka sama.

V toplicah se je z novinarjem odpravila tudi v savno, ki pa ji ni tako ljuba kot vroče kopeli. "Vročino imam rada, samo savne ne," je pojasnila. Raje se namreč sprošča in sonči na travniku.

Marljiva kmetovalka se je s svojim smehom, svojimi izjavami in željo po ljubezni zasidrala v srca številnih Slovencev. V šovu je sicer za končno potovanje izbrala Jožka, a iz te moke ni bilo kruha, kasneje sta postala par z Miho Rebrnakom. A je tudi ta ljubezen kasneje splavala po vodi.

1. septembra ob 20.00 na POP TV prihaja pravljična, sedma sezona najbolj zaljubljenega resničnostnega šova Ljubezen po domače!

Ljubezen po domače Vesna Šoštaršič Oddaja Fačuzi
Naslednji članek

'Publika vidi samo nastop, a v ozadju je ogromno prelitega znoja'

Naslednji članek

Desa Muck praznuje 70 let

SORODNI ČLANKI

Tanja Postružnik Koren: En par se je zaljubil že ob prvem pogledu

Kdo bo letos 'kavč komentator' Ljubezni po domače?

Prihaja nova sezona šova Ljubezen po domače!

O voditeljici oddaje Ljubezen po domače

O šovu Ljubezen po domače

Spoznajte kandidate sedme sezone Ljubezni po domače

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189