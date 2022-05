Vid Valič: Hčerka bo imela mojo brezpogojno ljubezen

In kakšen očka bo? "To vam bo pa moja hčerka povedala potem, ko bo enkrat začela govoriti in racionalno razmišljati. Vem samo, da moram poskrbeti, da ne bo lačna ali žejna, da bo vedno imela mojo brezpogojno ljubezen, stoodstotno pozornost in podporo ter da jo bom poskušal vzgojiti v kritično razmišljujočo, samozavestno, čustveno zrelo in empatično osebo."

Pravi, da sta s partnerico že pripravljena na prihod nove članice in da imata vse pripravljeno. "Z mojo drago se poznava približno dve leti in pol, zato sva se že naučila početi stvari ekspresno. Edine priprave, ki jih še imava, so večerna masaža nog in mehčanje materničnega vratu. Če ne veste, kako se to slednje dela, potem najbrž še nimate otrok." (smeh)

Pravi, da še ne ve, kako bo usklajeval družino in kariero, a ve, da bo hčerka imela dovolj babic in dedkov, da usklajevanje starševstva in dela ne bo prevelik problem: "Se mi zdi fajn, da otroka vzgaja vsa vas, ker se lahko tako več nauči v krajšem času."

