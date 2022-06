Vid Valič: Hčerka ima najbolj luštno cviljenje namesto jutranje budilke

Slovenski stand up komik in igralec, ki ga na VOYO lahko spremljamo v seriji Vse punce mojga brata, je pred dobrima dvema tednoma prvič postal očka. V prvem bolj obsežnem intervjuju o očetovstvu nam je zaupal, kako se znajde kot novopečeni očka in kako mu gre od rok menjanje plenic.

Ko je zaokrožila informacija, da naj bi bila partnerica Vida Valiča noseča, smo ga poklicali in povprašali, če je to res. Takrat je novico z veseljem potrdil in nas presenetil, da ima njegova izbranka rok poroda že čez nekaj dni. In res je kmalu po našem pogovoru Vid postal očka, zdaj, dobra dva tedna po prihodu njegove prvorojenke pa je za 24ur.com povedal, kako se znajde v novi vlogi ter se, kot je zanj značilno, v pogovoru tudi simpatično pošalil na svoj račun.

Že dobra dva tedna si oče. Dobil si prvo hčerko. Povej, kako se znajdeš v svoji novi vlogi? Imam srečo, da sem moški, ker večino dela pade na mojo drago. Jaz zaenkrat samo pazim, da je moja ljubezen zadovoljna in vesela, zato da bo posledično tudi najina hčerka zadovoljna in vesela. Kakšni občutki so se porodili, ko si dobil hčerko? Prva misel je bila: "Kdo je ta vesoljc in kaj so naredili z mojo hčerko." Potem pa je iz te čudne vijolične barve kože postala tako lepo roza, počasi je tudi glavica postala okrogla in sedaj verjamem, da je to res moja hčerka. Si bil zraven pri porodu? Kako je bilo? Bil sem zraven in bilo je zelo naporno, tudi za mojo drago, ampak predvsem zame, ker sem lahko samo nemočno zraven gledal in spremljal ter bodril. Ženske se ne zavedajo, kako težek je porod za nas moške. (smeh)

Kakšna dojenčica je tvoja prvorojenka? Najina hčerka je zelo aktivna in vokalna. Ne joka veliko, ampak se oglaša kot majhna mačkica. Ima najbolj luštno cviljenje, kar jih obstaja za budilko ob pol petih zjutraj. Veliko spi in je. Posode še noče pomiti za seboj, kaj šele, da bi malo posesala po stanovanju ali si pa kakšne obleke oprala, ampak naj ji bo zaenkrat, mora usvojiti še motoriko telesa, tako da ji dam par tednov, da to usvoji, potem bo morala pa začeti to sama počet. Kako so videti vaše noči? Dojenčki se zbujajo, jočejo, zato me zanima: se kdaj zbudiš tudi ti in pomagaš partnerici pri nočnih opravilih s hčerko? Do zdaj sem se vsakič zbudil, ko sta se moji dragi zbudili, tako da mi ne preostane drugega kot da pomagam pri previjanju ali crkljanju. Razmišljam pa, da bi se začel delati, da spim. Nisem ziher, ampak lahko da bo delovalo. (smeh) Kako ti gre od rok previjanje pleničk? Zaenkrat zelo slabo ampak počasi dobivam "grif". Mislim, da rabim še kakšen teden pa ne bova več oba umazana od dreka med previjanjem. Preden si postal očka, sem te vprašala, kako boš usklajeval kariero. Pa ravno zdaj si v nizkem štartu z novo stand-up predstavo. Boš veliko odsoten? Bomo še videli, ker iskreno še ne vem. Razporedil sem si nastope tako, da bom manjkal samo kakšnih šest ur na dan, kar je en slab šiht. Na srečo imava veliko babic in dedkov, ki bodo z veseljem priskočil na pomoč moji dragi, če bo potrebno. Kaj pravi stric Domen? Kakšen stric misliš, da bo? Strici/tete so ponavadi tisti, ki otroke razvajajo. Mu boš dovolil, da razvadi tvojo hčerko? Domen bo odličen stric, vsaj kot ga jaz poznam, bo zelo ljubeč do tamale in jo bo zagotovo učil kakšnih pametnih stvari kot tudi neumnosti. Tudi če jo bo malo razvajal, ne bo nič narobe, saj je midva ne bova.