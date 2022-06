Vid Valič in Tara Zupančič vabita na prvi Staropramen piknik

Poletje je čas zabav, druženja in dobre hrane. In prav vse tri elemente, ki so pomembni za pravi poletni dan, združujejo dogodki, kot je prvi Staropramen piknik, ki se bo odvijal ta konec tedna v Ljubljani. Na odprtju tridnevnega dogajanja sta bila tudi Vid Valič in Tara Zupančič.

V Parku Žibert se bo ta konec tedna odvil prvi Staropramen piknik, ki bo poleg hrane ponudil tudi glasbene poslastice in različne družabne igre. Odprtja tridnevnega dogajanja v Ljubljani se je udeležila tudi Tara Zupančič, ki je priznala, da ima piknike sicer zelo rada, a da ima z njimi tudi eno veliko težavo. Tari se je na dogodku pridružil tudi sveže pečeni očka Vid Valič, ki se je pošalil, da je pravi piknik mojster in vplivnež, obiskovalcem pa obljublja, da se bo prav za vsakogar našlo nekaj za pod zob.