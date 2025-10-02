Vid Valič na oder postavil štiri staroste slovenske komedije

Življenje penzionistov so v ljubljanski Festivalni dvorani premierno predstavili štirje veterani slovenske komedije. Legendarni Vinko Šimek, Boris Kobal, Franci Kek in Boštjan Meglič - Peška so pod budnim očesom režiserja Vida Valiča občinstvo zabavali z novo komedijo Penziči, ki so jo predstavili ravno na mednarodni dan starejših. V dobrih dveh urah je četverica dokazala, da še ni zares zrela za upokojitev.

Letošnji mednarodni dan starejših je minil v znamenju premiere nove komedije Vida Valiča, ki je v predstavi Penziči porežiral štiri staroste slovenske komedije: Vinka Šimeka, Borisa Kobala, Francija Keka in Boštjana Megliča - Peško. "Občutki so odlični, končno smo vse skupaj postavili na oder tako, kot je treba. No, ni čisto tako, ampak to so le penziči, včasih kaj pozabijo, v resnici sem pa neizmerno vesel, da jih ljudje vidijo, poslušajo in slišijo njihove modrosti, ki jih v tej predstavi res ne manjka," je po skoraj dvournem maratonu smeha povedal idejni vodja in režiser predstave.

"Od teh veteranov komedije sem se naučil, da je disciplina pri delu zelo pomembna in je sam še nimam dovolj - oni so pa tudi malo pozabili nanjo. (smeh) Z ostalimi smo že ustvarjali skupaj, z Vinkom pa tokrat sodelujeva prvič. Videl sem ga na Panču in mi je bil zelo všeč. V tej predstavi sem želel združiti nekaj velikih imen slovenske komedije, ki so orala ledino in so močno prisotna v zavesti ljudi. Prav je, da jih še slišimo in po odzivih sodeč so kljub letom - ali pa prav zaradi njih - še vedno relevantni. Zagotovo za njihovo generacijo, a sem opazoval občinstvo in videl, da so se glasno smejali tudi dvajset- in tridesetletniki. Starejši nas lahko še veliko naučijo - samo mogoče ne s pisanjem po Facebooku. Skozi humor pa vsekakor. Pohvalil pa bi tudi starejše gledalce - ki nimajo težav sedeti v teatru in uživati tudi v uro in pol dolgi ali še daljši predstavi. Mladi te kondicije v glavnem nimajo več."

