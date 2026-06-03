Vid Valič zaradi Ja, Chefa izpustil rojstni dan hčerke: Ati mora delati

Torkovo popoldne je bilo za Vida Valiča in njegovo drago Valentino Zajtl zelo delovno. Vedno zabavni igralec se je službeno mudil na druženju ekipe serije Ja, Chef!, plesalka pa ima zaradi trenutnega evropskega plesnega prvenstva polne roke dela s pripravami svojih varovank na tekmovanje. In čeprav bi bila 2. junija oba najraje prosta, sta pač morala delati.

Vid Valič se je družil s svojimi igralskimi kolegi. FOTO: Luka Kotnik

Nič nenavadnega, saj gre za običajen delovni dan, kar razume tudi njuna hčerka, ki pa je prav v torek praznovala rojstni dan. Vida smo na druženju igralske zasedbe povprašali, kako se je opravičil svoji novopečeni štiriletnici. "Moje opravičilo je bilo, da moram delati," je povedal igralec in razkril, da je bilo enako tudi s strani dekličine mame. "Ampak je razumela. Itak jo je pa babica želela videti," je v smehu še povedal Vid.

Vid z bratom Domnom in očetom Iztokom. FOTO: Luka Kotnik