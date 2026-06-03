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Domača scena

Vid Valič zaradi Ja, Chefa izpustil rojstni dan hčerke: Ati mora delati

Ljubljana, 03. 06. 2026 12.11 pred 19 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Kaja Ahčin
Vid Valič

Ko kliče delo, je treba rojstni dan pač prestaviti. In hčerka Vida Valiča in Valentine Zajtl to razume. Mala deklica je 2. junija praznovala rojstni dan, a ker sta bila na ta dan oba starša polno zaposlena s svojimi službami, je večino časa preživela z babico. Kot je na druženju ekipe Ja, Chef! poudaril njen slavni oče, veliko praznovanje še pride na vrsto.

Zadnjo, 12. sezono, priljubljene serije Ja, Chef! si že lahko ogledate na VOYO. Vsak četrtek bo na voljo nova epizoda. 

Torkovo popoldne je bilo za Vida Valiča in njegovo drago Valentino Zajtl zelo delovno. Vedno zabavni igralec se je službeno mudil na druženju ekipe serije Ja, Chef!, plesalka pa ima zaradi trenutnega evropskega plesnega prvenstva polne roke dela s pripravami svojih varovank na tekmovanje. In čeprav bi bila 2. junija oba najraje prosta, sta pač morala delati.

Vid Valič se je družil s svojimi igralskimi kolegi.
Vid Valič se je družil s svojimi igralskimi kolegi.
FOTO: Luka Kotnik

Nič nenavadnega, saj gre za običajen delovni dan, kar razume tudi njuna hčerka, ki pa je prav v torek praznovala rojstni dan. Vida smo na druženju igralske zasedbe povprašali, kako se je opravičil svoji novopečeni štiriletnici. "Moje opravičilo je bilo, da moram delati," je povedal igralec in razkril, da je bilo enako tudi s strani dekličine mame. "Ampak je razumela. Itak jo je pa babica želela videti," je v smehu še povedal Vid.

Vid z bratom Domnom in očetom Iztokom.
Vid z bratom Domnom in očetom Iztokom.
FOTO: Luka Kotnik

Obenem se je tudi pošalil, da je deklica danes pojedla toliko sladkih stvari, da je postala tečna in se je zato odločil, da raje gre. "Sem že razmišljal, da ji nikoli več ne dam sladkarij," se je zasmejal in dodal, da bo za praznovanje še dovolj časa. Veliko zabavo za malo princesko bosta ponosna starša namreč pripravila že ta konec tedna. Na praznovanje je Vid v svojem značilnem humornem slogu povabil kar vse prisotne in seveda tudi nas. Kako? Preverite v videu.

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KOMENTARJI1

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Amor Fati
03. 06. 2026 12.26
Praktično brez smisla za humor, ampak še vedno na veliki sceni, pa čeprav na slovenski veliki sceni. Od dvajsetih posameznikov med njegovim stand up nastopom, se mu smejeta zgolj dva posameznika, pa še onadva dvomim, da zastopita njegovo foro v celoti.
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