Vid Valič zaradi Ja, Chefa izpustil rojstni dan hčerke: Ati mora delati

Torkovo popoldne je bilo za Vida Valiča in njegovo drago Valentino Zajtl zelo delovno. Vedno zabavni igralec se je službeno mudil na druženju ekipe serije Ja, Chef!, plesalka pa ima zaradi trenutnega evropskega plesnega prvenstva polne roke dela s pripravami svojih varovank na tekmovanje. In čeprav bi bila 2. junija oba najraje prosta, sta pač morala delati.
Nič nenavadnega, saj gre za običajen delovni dan, kar razume tudi njuna hčerka, ki pa je prav v torek praznovala rojstni dan. Vida smo na druženju igralske zasedbe povprašali, kako se je opravičil svoji novopečeni štiriletnici. "Moje opravičilo je bilo, da moram delati," je povedal igralec in razkril, da je bilo enako tudi s strani dekličine mame. "Ampak je razumela. Itak jo je pa babica želela videti," je v smehu še povedal Vid.
Obenem se je tudi pošalil, da je deklica danes pojedla toliko sladkih stvari, da je postala tečna in se je zato odločil, da raje gre. "Sem že razmišljal, da ji nikoli več ne dam sladkarij," se je zasmejal in dodal, da bo za praznovanje še dovolj časa. Veliko zabavo za malo princesko bosta ponosna starša namreč pripravila že ta konec tedna. Na praznovanje je Vid v svojem značilnem humornem slogu povabil kar vse prisotne in seveda tudi nas. Kako? Preverite v videu.
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