Vid Valič: Ženske se rade smejite našim bedarijam

Peter Poles in Nika Veger sta za prijatelja, komika Vida Valiča imela le lepe komplimente. "On ima ekspresivno dušo in obraz," sta se strinjala. "On ima tudi simpatično noto," je dodala Nika, ki Valiču pripisuje zmožnost, da lahko pove marsikaj drznega, brez da bi mu zamerili.

In kako je torej videti ženska pamet z moške perspektive? "Opazil sem, da ženske, ko rečete, da imate nek problem, nočete, da ga mi rešimo. Hočete samo povedati, da je problem in od nas slišati, da vas razumemo in da bo vse v redu," je povedal Vid. In kljub temu da se zdi, da moški in ženske nikakor ne govorimo istega jezika: "Če ne bi bili tako različni, se ne bi imeli tako dobro skupaj."