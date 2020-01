Viktorija B. Emeršič in Gregor Gruden o karaokah

Igralca Viktorijo Bencik Emeršič in Gregorja Grudna smo ujeli med pripravami na premiero nove predstave Karaoke. Zaupala sta nam, kakšen pogled imata na karaoke in če zapojeta tudi pred prijatelji.

V uprizoritvi igrajo Karin Komljanec, Viktorija Bencik Emeršič, Gašper Jarni in Gregor Gruden FOTO: Peter Giodani

Znanstvenofantastično glasbeno dramo o imperativu sreče in uspeha Karaoke je režiral Jure Novak, ki je tudi avtor dramskega besedila. V predstavi igrajo Karin Komljanecin Gašper Jarni ter Viktorija Bencik EmeršičinGregor Gruden, ki sta nam v pogovoru zaupala, da se bo veliko prepevalo. "Pričakujete lahko predstavo, ki je blago znanstvenofantastična, govori o problemih sedanjosti in je kljub temu zabavna za ogled," je tik pred premiero dejal Gregor Gruden, ki smo ga na naših televizijskih zaslonih lahko spremljali v uspešniciReka ljubezni. Njegova soigralka v predstavi Viktorija Bencik Emeršičpa dodaja: "Karaoke, kot izraz, v istoimenski predstavi seveda ni izgubil svojega pomena. Pelo se bo, veliko. Pod okriljem Uroša Buha, avtorja glasbe in glasbenih aranžmajev, je nastalo 10 skladb, ki se zdijo, ki se slišijo zelo znane. Hitro gredo v uho."

Viktorija Bencik Emeršič in Gregor Gruden sta nam zaupala, kako pogumna sta, ko beseda nanese na karaoke. FOTO: Peter Giodani

Igralska zasedba je pri študiju te predstave šla tudi v bližnji karaoke bar. "V karaoke bar sem prav zares prvič zavila med tem študijem. Seveda sem bila že kdaj v življenju priča karaokam na kakšnih zabavah, ampak sama se jih še nikoli nisem udeležila. Mislim, da karaoke nekako niso tip zabave, ki bi meni ustrezala. Mogoče vse to izvira iz mojega strahospoštovanja do glasbe, do petja," svojo izkušnjo opiše Viktorija, Gregor pa prizna, da so se na snemanju zelo zabavali:"Bil sem presenečen, koliko ljudi je tovrstno obliko zabave odkrilo in posvojilo tudi pri nas." Gregor in Viktorija nastopata tudi na tradicionalnem spomladanskem glasbenem dogodku Koncert MGL&AGRFT, ki se bo zgodil tudi letos. Glede na to, da na oder (običajno) razprodane dvorane v Kinu Šiška pogumno vstopita, imata do karaok različna pogleda: "V življenju nenehno pojem. Doma, med prijatelji … kadar tema nanese na karaoke, pa preneham peti. Smešno, a tako je," prizna Viki, kot jo kličejo prijatelji, za razliko od Gregorja, ki je bolj pogumen, ko je treba prijeti za mikrofon: "Nazadnje sem prepeval karaoke na rojstnodnevni zabavi prijatelja Filipa. Pesem, ki jo najraje zapojem, pa je Mustang Sally."

Viktorija Bencik Emeršič v predstavi Karaoke FOTO: Peter Giodani





Za promocijo nove predstave je 4-članska igralska zasedba, v sestavi Karin Komljanec, Viktorija Bencik Emeršič, Gašper Jarni in Gregor Gruden, posnela dve pesmi, ki ju boste slišali tudi v predstavi. "Ker smo za potrebe snemanja vsako pesem nekajkrat ponovili, se je besedilo naučila tudi publika na snemanju, naši prijatelji iz MGL, zato je bil občutek, kot da smo na čisto pravem žuru, kjer prepevamo pop komade, ki jih poznajo vsi," za konec še pove Gregor. Vabljeni k ogledu in poslušanju pesmi Kako lepo in Ko si na dnu:

O uprizoritvi V sodobnem svetu je tako rekoč človekova dolžnost, da je srečen. Srečni moški, ženske in otroci na reklamnih plakatih in v reklamnih spotih nenehno prikazujejo, kako najlažje postanemo srečni tudi mi. Kaj sreča, ki jo lahko laboratorijsko, kemično dokažemo, sploh je? Zakaj je tako visoko na lestvici sodobnih vrednot? Še več: zakaj je prav sreča edina vrednota, o kateri se ne dvomi in ki je inherentno dobra? Karaoke nas bodo popeljale v mesto, ki mu je zavladal Črv. Ta se zavleče v lobanjo in prisesa na možgansko deblo. Svoje gostitelje naredi srečne in uspešne, saj odpravi strah, dvom, slabo samopodobo, razvade in odvisnosti. Črv je popolnost. Skoraj vsi imajo Črva, skoraj vsi so popolni. Samo nekateri še vztrajajo brez njega in v zapuščenem delu mesta zavetje iščejo v družbi sebi enakih v majhnem klubu s karaokami. Samo v zvočno izoliranih kabinah, v katerih se vrti glasba, si drznejo iskreno čustvovati. Tisto, kar zunaj skrivajo, tukaj odpojejo.