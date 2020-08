Vili Resnik pred novim življenjskim izzivom: Dedek bom

Priljubljeni pevec, ki si je v teh negotovih časih vzel nekaj trenutkov zase in za svoje hobije, pravi, da je trenutna situacija najtežja v njegovi karieri. Odsotnost nastopov je tudi njemu zadala velik udarec. Kljub temu pa lepši trenutki prihajajo prav kmalu, saj bo že decembra postal dedek.

Vili Resnik poletje preživlja z družino, veliko je na kolesu, rad pa uživa tudi v in ob bazenu. Pravi, da je to pozitivna plat trenutnega stanja, ki je zaradi pandemije koronavirusa za glasbenike izredno neprizanesljivo: "Moram reči, da tega res nisem navajen, po eni strani pa lahko rečem, da mi celo prija." Vendar se glasbenik hitro zresni ter doda, da se težko sooča z dejstvom, da trenutno ne more nastopati:"Profesionalno pa se zavedam, da je stanje resnično drugačno kot vsi trenutki v zadnjih tridesetih letih. Če človek živi od glasbe in ne sme nastopati, je to strašen negativen pritisk."

icon-expand Vili Resnik je kar nekaj prostih trenutkov preživel ob morju. FOTO: osebni arhiv

Veseli se vsaj dejstva, da je lahko gost na kakšnih manjših zabavah, veliki nastopi pa so žal za zdaj še samo sanje:"Vedno se najde kakšna manjša zasebna zabava, rojstni dan, ampak zame je to v bistvu obsodba, smrt. Rad bi delal pa pravijo, da ne smemo." Vili se zaveda, da pri njegovih letih nima smisla zaposlitve iskati v drugi, zanj novi branži, zato stres izjemno občuti: "Hočem biti pozitiven in si reči– saj bo, vedno ne more ostati tako, zato ostajam vesel, da lahko vseeno oddelam kaj minimalnega, kar pride vmes. Za to je treba biti hvaležen, nekateri nimajo ničesar."Pravi, da je težko, ker se nihče ne vpraša, kako ti ljudje, ki so odvisni od nastopov in publike, sploh živijo in preživijo:"Kako bomo preživeli? To ne zanima nikogar. Ampak, to je način življenja, to je kapitalizem. Pa vendar, ne bom negativen, gledam pozitivno in mislim, da tako slabo, kot je zdaj ... ne more biti še slabše!"

icon-expand Pravi, da ima trenutno obdobje zgolj eno pozitivno lastnost – končno se je lahko posvetil svojim hobijem. FOTO: osebni arhiv

V času koronakrize pa se Vili vseeno ni vdal brezupu in zgolj počival, saj je bil aktiven v glasbenem studiu. Tja se je zaprl z glasbenimi soustvarjalci, s katerimi se je odločil, da posname pesem, ki bo bolj zaznamovala njegovo generacijo, torej tisto, ki je že v letih in se še zmeraj zna imeti lepo in se pozabavati:"Naredili smo pesem 'Moja generacija', pri tem pa so mi pomagali fantje iz kvarteta Eros."Pravi, da bo pesem med poslušalci zagotovo neke vrste presenečenje, ker je drugačna, je v drugem slogu:"Je pa to tiste vrste pesem, ob kateri lahko zbrana družba zapoje in se poveseli. Ponazarja pa nas, malo starejšo in bolj zrelo generacijo"Pesem bo torej pomagala prebroditi težke čase marsikateremu poslušalcu. Tudi sam pa bo že kmalu pozabil na težavno obdobje preteklih mesecev, saj je pred kratkim izvedel lepo novico, da se bo že decembra preizkusil v novi vlogi.

icon-expand Po poletju, v katerem si je nabral novih moči, upa na poslovno uspešnejšo jesen. FOTO: osebni arhiv