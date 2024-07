Vinko Möderndorfer razstavil fotografije svojih predstav: Gledališče gre naprej

Kot je povedal pesnik in dramatik, vsaka razstavljena fotografija nosi zgodbo njegove predstave, katere so ovekovečili različni fotografi. "Slikali so moje predstave in to tako dobro, da sem si zaželel, da bi naredil razstavo svojih predstav z njihovimi fotografijami," je dejal in zaključil: "Vidim, kakšno neskončno bogastvo je to. Gledališka fotografija nam sporoča, da gre gledališče naprej."