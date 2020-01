Viralnemu izzivu se je pridružila tudi Alenka Bratušek

Na družbenih omrežjih se je pojavil nov izziv, katerega začetnica je 74-letna Dolly Parton. Potem, ko je na svojem uradnem Instagram profilu objavila kolaž štirih fotografij, tematsko primernih za spletne platforme LinkedIn, Facebook, Instagram in Tinder ter poleg zapisala ''Najdite si žensko, ki zmore vse,'' so se po njej zgledovale številne znane osebnosti tako tuje kot domače scene. Kot smo že pisali, so svoj kolaž štirih fotografij objavili Ellen DeGeneres, Kristin Chenoweth, Armin van Buuren, Kerry Washington, Jennifer Garner in drugi, med znanimi Slovenci in Slovenkami pa so trendu slediliTim Kores Kori, Tanja Kocman, Lea Filipovič (Lepa afna) in slovensko-hrvaški dvojec Vanillaz. Izzivu se je pridružila tudi voditeljica informativne oddaje Svet Nuša Lesar, ki je objavo kolaža opisala z besedami:''My life on social media (smeh) (Moje življenje na družbenih omrežjih (smeh)).''