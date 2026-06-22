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Domača scena

Vlado Kreslin kljub odpovedi koncerta nastopil kar pod streho podjetja

Žirovnica, 22. 06. 2026 11.54 pred 52 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.A.
vlado kreslin

Petkov sončen dan se je v Žirovnici prevesil v zabaven glasbeni večer ob zvokih Zvite Feltne in skupine Flirrt, ki so na tradicionalnih NGEN dnevih zabavali obiskovalce. Zaradi neurja, močnega vetra in celo toče pa organizatorjem v sobotnem večeru, ko bi morala nastopiti skupina Siddharta in Vlado Kreslin, ni šlo vse po načrtu. A Prekmurec s črno kitaro se vseeno ni pustil motiti in je svoj nastop kljub odpovedi izvedel.

V petek zvečer je Žirovnica norela ob zvokih pesmi Zvite Feltne in se zaljubljeno zibala ob glasbi skupine Flirrt, saj so potekali tradicionalni NGEN dnevi, ki vsako leto privabijo številne obiskovalce. Nič drugače ni bilo niti tokrat, ko je kar 3000 zabave željnih uživalo v dobri glasbi, po petkovem večeru pa se je marsikdo nadejal tudi dobre zabave v soboto. A organizatorjem je tokrat močno zagodlo vreme.

V soboto je bilo vse nared, da na oder stopijo skupina Siddharta in Vlado Kreslin z Malimi bogovi. Nato pa so se nad celotno Slovenijo zgrnili temni oblaki in Žirovnica je poleg močnih sunkov vetra in velikih količin dežja dobila še posebno pošiljko toče. Vse, kar je bilo pripravljeno, vključno s pirotehniko, je bilo v manj kot pol ure uničeno in organizatorjem ni preostalo drugega, kot da koncerte odpovejo.

A tisti najbolj vztrajni, predvsem pa številni domačini, so vseeno dobili svojo dozo zabave. Kljub odpovedi se je po vasi namreč hitro razširila novica, da koncert enega od napovedanih nastopajočih bo. Vlado Kreslin se je s svojimi glasbeniki namreč odločil, da bo nastop vseeno izvedel.

Postavili so se pod streho poslovno-trgovskega centra podjetja NGEN, začeli prepevati in kmalu je z njimi pelo okoli 50 ljudi. Ni jih motil ne dež ne malo hladnejše temperature, ob zvokih Prekmurca s črno kitaro so dokazali, da sta pomembni le dobra družba in dobra glasba.

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shift
22. 06. 2026 12.47
a kdo sploh še ploska al vsi držijo telefon in snemajo...?..zakaj si ne dajo telefona na čelo in naj snema ves čas, da imajo roke fraj?
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0 0
PegySue
22. 06. 2026 12.43
Minuli mesec sem bila na njegovem koncertu. Tip nikoli ne razočara,vsak njegov koncert pa je presežek. Prav vsakič opraviči sloves enega najboljših glasbenikov pri nas. Njegova glasba prav poboža ušesa in dušo...
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