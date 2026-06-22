Vlado Kreslin kljub odpovedi koncerta nastopil kar pod streho podjetja

V petek zvečer je Žirovnica norela ob zvokih pesmi Zvite Feltne in se zaljubljeno zibala ob glasbi skupine Flirrt, saj so potekali tradicionalni NGEN dnevi, ki vsako leto privabijo številne obiskovalce. Nič drugače ni bilo niti tokrat, ko je kar 3000 zabave željnih uživalo v dobri glasbi, po petkovem večeru pa se je marsikdo nadejal tudi dobre zabave v soboto. A organizatorjem je tokrat močno zagodlo vreme.
V soboto je bilo vse nared, da na oder stopijo skupina Siddharta in Vlado Kreslin z Malimi bogovi. Nato pa so se nad celotno Slovenijo zgrnili temni oblaki in Žirovnica je poleg močnih sunkov vetra in velikih količin dežja dobila še posebno pošiljko toče. Vse, kar je bilo pripravljeno, vključno s pirotehniko, je bilo v manj kot pol ure uničeno in organizatorjem ni preostalo drugega, kot da koncerte odpovejo.
A tisti najbolj vztrajni, predvsem pa številni domačini, so vseeno dobili svojo dozo zabave. Kljub odpovedi se je po vasi namreč hitro razširila novica, da koncert enega od napovedanih nastopajočih bo. Vlado Kreslin se je s svojimi glasbeniki namreč odločil, da bo nastop vseeno izvedel.
Postavili so se pod streho poslovno-trgovskega centra podjetja NGEN, začeli prepevati in kmalu je z njimi pelo okoli 50 ljudi. Ni jih motil ne dež ne malo hladnejše temperature, ob zvokih Prekmurca s črno kitaro so dokazali, da sta pomembni le dobra družba in dobra glasba.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.