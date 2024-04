Voditeljica Katja Jevšek o prvem letu s hčerko: Luna Lu je prava šefica

Katja Jevšek je že uživala v vodenju prve vremenske napovedi, po tem, ko se je vrnila s porodniškega dopusta. Simpatična voditeljica vremena se je v zadnjem letu posvečala predvsem materinstvu in družini, saj imata s partnerjem skoraj eno leto staro hčerko Luno Lu . Na svet je namreč prijokala lani 3. aprila in Katja pravi, da je od takrat center njunega življenja.

Se ti je bilo težko vrniti na delo sedaj, ko imaš doma hčerko, s katero sta bili minulo leto, verjamem, praktično ves čas skupaj?

Res sem vesela, da sem se vrnila na delo in med ljudi, a imam vseeno cmok v grlu, tako kot verjamem, vsaka mama pred mano. Zelo sem hvaležna, da imamo v Sloveniji možnost enoletnega porodniškega dopusta, saj ni povsod po svetu tako. In ta čas, je res zlata vreden. Jaz sem ga izkoristila do konca. Malo smo potovali, se veliko igrali, največ pa smo se crkljali.

Kamer si od nekdaj vajena, pa je vseeno vrnitev po enem letu prinesla kaj nervoze, pričakovanja? Česa se ob vrnitvi najbolj veseliš?

Po 23 letih vodenja skorajda ne bi smela biti nervoza, a vseeno. Pred tednom dni sem se spraševala, ali se bom sploh še znala obrniti, hoditi v petah, bo teklo vse gladko ali se mi bo zatikalo? Po drugi strani pa sem komaj čakala, da si bomo lahko z gledalci spet mahali.

Luna Lu ne bo več dojenčica, saj bo jutri dopolnila eno leto. Pripravljaš kakšno posebno praznovanje?

Verjamem, da ji bo drugo leto vse bolj zanimivo. Jutri se ji bo zdelo, da je dobila obiske, le da bodo zraven še baloni, darila in torta. Gostom smo že povedali, da bo zabava trajala od 16h do 18h, ker potem mora princeska v posteljo.

Kako si boš zapomnila prvo leto z najlepšim nazivom, ki si si ga tako zelo dolgo želela?

Dobila sem pravo šefico. Majhno, nabrito, zvedavo, zabavno in zelo srčno. Še vedno se sprašujeva, kateri angelček nama jo je poslal. Ati pravi zase, da ima novo ime, Srečko.

Veljaš za dobrovoljno osebo, kakšna pa bi rekla, da je Luna Lu?

Luna Lu je izredno vesela deklica. Pleše, poje, vriska, vse nas razveseljuje in nasmeji do solz. Je zala punčka, rada deli stvari in vsakemu podari nasmeh. Pravijo, da je zabavna po mamici, natančna po atiju. Če najde še tako majhno drobtinico, jo skrbno pospravi v usta.