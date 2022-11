Voditeljica vremena Katja Jevšek v veselem pričakovanju

Katja Jevšek že 22 let napoveduje vreme v naši informativni oddaji 24UR in to z največjim veseljem in nasmeškom. Ker je velika ljubiteljica prazničnega vzdušja, se je odločila, da z nami tik pred začetkom najbolj bleščečega meseca v letu deli tudi njen trenutno največji razlog za veselje: "V mesecu, ko tudi sama praznujem rojstni dan, bom postala mamica."

Aprila torej pričakujeta otročička. Nekateri bodoči starši novico o veselem pričakovanju delijo prej. Vidva sta počakala kar do 5. meseca oziroma do 22. tedna. Je kakšen poseben razlog za to?

Ja, nisem več tako zelo mlada, aprila prihodnje leto bom dopolnila 44 let. Pri teh letih želim biti pazljiva, ker nikoli ne veš, kako se bodo stvari odvijale, zato je bila odločitev, da to zadržim zase in bližnje, popolnoma logična. Trebušček pridno raste in ga ni več možno skriti.

S partnerjem sta skupaj že 11 let. Omenila si, da je tudi želja po otroku prisotna že dolgo časa.

Pravljičnih sedem let. Od tega pet let hormonskih terapij. In iskreno vam povem, vedno bolj je kazalo, da nama morda res ne bo nikoli uspelo. Kljub vsemu pa sva se strinjala, da tudi če nama ne uspe, to ne bo razlog, da bi šla narazen. Vsi smo se trudili, midva in dr. Aleksander Merlo.

Med korono sta se praktično čez noč odločila, da v svoj dom sprejmeta tudi novega družinskega člana, kavkašega ovčarja Kana?

Ja, res je. Vse nam je obrnil na glavo. Veliko se z njim ukvarjaš, misli so drugje, razbremeniš se. Ogromno smo skupaj v naravi, dolgi sprehodi po gozdu sproščajo. Pomagalo mi je, da sem se veliko manj obremenjevala z zanositvijo.