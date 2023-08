Vodna ujma prizadela tudi nekatere knjižnice

Vodna ujma ni prizanesla niti nekaterim knjižnicam. Med drugim je uničena Krajevna knjižnica Poljane. Poplave so v manjšem obsegu prizadele knjižnico v Mozirju. Škoda je nastala tudi v knjižnici v Mengšu. Na Koroškem knjižnice po doslej znanih informacijah neposredno niso bile prizadete, so danes sporočili z Ministrstva za kulturo.

Ministrstvo je razmere v knjižnicah objavilo glede na stanje ob poplavah danes do 15. ure. V Sloveniji deluje 58 splošnih knjižnic, ki svojo dejavnost opravljajo s knjižnično mrežo na 276 krajih po vsej Sloveniji. Iz Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka so sporočili, da je vodna ujma uničila Krajevno knjižnico Poljane. Poplava je prizadela tudi Osrednjo knjižnico Mozirje, a ne v velikem obsegu. Poškodovani so kletni prostori in spodnje police knjig. O enotah te knjižnice (Gornji Grad, Luče, Rečica ob Savinji, Nazarje, Ljubno) informacij še nimajo, vendar upajo, da škoda ne bo preobsežna, saj so knjižnice v zgornjih nadstropjih stavb. Vodna ujma je med drugim zelo ogrožala Knjižnico Medvode, ki je na sotočju Save in Sore. Naraščanje poplavnih vod se je ustavilo, tik preden bi te vdrle v notranjost knjižnice.

V enoti Knjižnice Domžale, Krajevni knjižnici Janeza Trdine v Mengšu, je zaposlena tik pred začetkom poplave umaknila večino gradiva, ki je bilo na tleh. Škoda je v osrednjem prostoru tako nastala praktično le na opremi in elektroniki. V celoti pa je uničeno skladišče v kleti, kjer je bilo hranjeno knjižnično gradivo. Knjižnico so s pomočjo številnih prostovoljcev že skoraj povsem počistili. Težave na tem območju še naprej predstavljajo telekomunikacijske povezave, ki so na območju občine prekinjene. Ponovno naj bi jih vzpostavili v roku 10 dni. Druge enote knjižnice škode niso utrpele. Poročajo pa, da so precej škode na svojih domovih utrpeli številni zaposleni, saj večinoma prihajajo na delo z območja Komende, Mengša, Trzina, Kamnika in Domžal.