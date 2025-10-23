Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Domača scena

Vplivnica in podjetnica Petra Parovel bo rodila deklico

Koper, 23. 10. 2025 18.24 | Posodobljeno pred 9 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
3

Slovenska vplivnica in lastnica priljubljene športne modne znamke Petra Parovel je z ganljivim videoposnetkom razkrila, da se bo njena družina kmalu razveselila rojstva deklice. Potem ko je Primorka pred meseci svojim številnim sledilcem sporočila veselo novico, da bodo znova zibali, je zdaj s prikupnim videoposnetkom razkrila še spol svojega drugorojenca.

Petra Parovel, slovenska vplivnica in uspešna podjetnica, ki je poleti razkrila, da se bo njena družina kmalu povečala, je zdaj z ganljivim videoposnetkom razkrila še spol dojenčka. Kmalu se jim bo pridružila deklica.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Med pobiranjem oljk se lahko naredi tudi to. Da ni vse klasično, kot je ponavadi na Instagramu," je pripisala videoposnetku, v katerem njena prvorojenka Emili na prikupen način razkrije, da bo dobila mlajšo sestrico. Pod objavo so se nemudoma vsule številne čestitke, med drugim se je oglasila tudi zmagovalka šova MasterChef Slovenija Sara Rutar.

Petra Parovel rojstvo nosečnost družina hčerka
Naslednji članek

Maraaya in ostali znani Slovenci za varnejši in prijaznejši splet

SORODNI ČLANKI

Vplivnica in podjetnica Petra Parovel drugič noseča

Petra Parovel: od fitnesa do uspešne podjetnice s Swy

Slovenska vplivnica znova 'kriva' za dolge vrste v prestolnici

SWYBRAND zbral več kot 40.000 €

Petra Parovel: Da Rossijeva izbranka nosi oblačila naše znamke, je posebna čast

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Buci in Bobo
23. 10. 2025 18.33
Postala bo jezna, ker bojo njenega sončka vzgajale vplivnice in ne ona sama. Postala bo antijanšistka.
ODGOVORI
0 0
Dooomer
23. 10. 2025 18.31
Gargamel. Noben fitnes no tega zglihal.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306