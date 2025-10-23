Vplivnica in podjetnica Petra Parovel bo rodila deklico

Petra Parovel , slovenska vplivnica in uspešna podjetnica, ki je poleti razkrila, da se bo njena družina kmalu povečala, je zdaj z ganljivim videoposnetkom razkrila še spol dojenčka. Kmalu se jim bo pridružila deklica.

"Med pobiranjem oljk se lahko naredi tudi to. Da ni vse klasično, kot je ponavadi na Instagramu," je pripisala videoposnetku, v katerem njena prvorojenka Emili na prikupen način razkrije, da bo dobila mlajšo sestrico. Pod objavo so se nemudoma vsule številne čestitke, med drugim se je oglasila tudi zmagovalka šova MasterChef Slovenija Sara Rutar.