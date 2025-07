Vplivnica in podjetnica Petra Parovel drugič noseča

Družina slovenske vplivnice in podjetnice Petre Parovel bo kmalu bogatejša za novega člana oziroma članico. Veselo novico je lastnica priljubljene športne modne znamke sporočila z objavo zabavnega posnetka, na katerem je skupaj s partnerjem in hčerko razkrila, da je v veselem pričakovanju. Kdaj bo na svet prijokal novi član in ali bo to fantek ali punčka, ni razkrila.

Pod objavo se je vsul plaz čestitk. Oglasile so se pevka Eva Boto, zmagovalka Sanjskega moškega Anja Širovnik, pa pevka Tinkara Fortuna in zmagovalka šova MasterChef Slovenija Sara Rutar.