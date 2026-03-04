Vplivnica in podjetnica Petra Parovel se je razveselila hčerke

Petra Parovel se je z izbrancem Mitjo razveselila drugega skupnega otroka. Veselo novico je na družbenem omrežju z objavo fotografije iz porodnišnice, na kateri v naročju drži drugorojenko, najprej sporočil prav on, fotografije in posnetek, ki je nastal pred porodom, pa je delila tudi vplivnica, ki je razkrila, da sta drugorojenko poimenovala Anna Vita.
Da bosta znova postala starša, je priljubljena vplivnica sporočila julija, ko je na družbenem omrežju objavila zabaven video, v katerem je sporočila, da je v veselem pričakovanju. Oktobra je s sledilci delila še, da bo hčerka Emili dobila sestrico.
