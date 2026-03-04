Vplivnica in podjetnica Petra Parovel se je razveselila hčerke

Potnik vstopi v taksi in ta spelje. Taksist med vožnjo po mestu vedno bolj pritiska na gas in ko hitrost doseže že 140 km/h se potnik bled zazre v taksista in mu boječe reče: "Lepo prosim, bodite pazljivi. Doma imam pet otrok!" "In vi meni pravite, naj bom bolj previden?" se začudi taksist.