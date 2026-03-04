Naslovnica
Domača scena

Vplivnica in podjetnica Petra Parovel se je razveselila hčerke

Ljubljana, 04. 03. 2026 10.16

Avtor:
K.Z.
Petra Parovel

Slovenska vplivnica in podjetnica Petra Parovel je drugič postala mama. Kot je razkrila že oktobra, se je družini pridružila še ena deklica, veselo novico pa je na družbenem omrežju najprej sporočil njen partner Mitja.

Petra Parovel se je z izbrancem Mitjo razveselila drugega skupnega otroka. Veselo novico je na družbenem omrežju z objavo fotografije iz porodnišnice, na kateri v naročju drži drugorojenko, najprej sporočil prav on, fotografije in posnetek, ki je nastal pred porodom, pa je delila tudi vplivnica, ki je razkrila, da sta drugorojenko poimenovala Anna Vita.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Da bosta znova postala starša, je priljubljena vplivnica sporočila julija, ko je na družbenem omrežju objavila zabaven video, v katerem je sporočila, da je v veselem pričakovanju. Oktobra je s sledilci delila še, da bo hčerka Emili dobila sestrico.

KOMENTARJI

bik123
04. 03. 2026 11.21
dobro vpliva ona res
Odgovori
0 0
Slash
04. 03. 2026 10.59
Hvala Bogu, da je ob toliko silikona še živa !
Odgovori
+4
4 0
bronco60
04. 03. 2026 10.46
Pa kako ti ljudje, vplivneži, služijo???
Odgovori
+5
5 0
Prelepa Soča
04. 03. 2026 11.27
... z vplivom...
Odgovori
0 0
bibaleze
