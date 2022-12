Vplivnici Chicas in Mexico: zgodba dveh najboljših prijateljic

Zgodba dveh najboljših prijateljic, Alje Glavina in Billie Ann, se je rodila lani aprila na potovanju po Mehiki. 22-letni študentki sta dobili idejo, da bi skupne spomine lahko nekje shranjevali in odločili sta se, da so družbena omrežja idealna za to. Ustvarili sta skupen profil na TikToku in začeli objavljati vloge. Kasneje sta začeli tudi s snemanjem podcast oddaj in popotovanje deklet, ki sta si nadeli ime Chicas in Mexico, se je začelo.

Alja Glavina in Billie Ann sta najboljši prijateljici, ki sta se med potovanjem po Mehiki odločili, da svoje spomine začneta shranjevati v obliki video vsebin in fotografij. Nadeli sta si ime Chicas in Mexico, si ustvarili skupne profile na družbenih omrežjih in začeli s snemanjem vlogov in podcastov. icon-expand Chicas in Mexico FOTO: Tisa Gudžulič Z njunimi vsebinami želita ljudi zabavati, obenem pa tudi kaj naučiti. "Želiva delati kakovostne vsebine, biti zabavni in pristni, sem ter tja pa tudi pokazati resno plat sebe. V prihodnosti želiva svojim vsebinam posvetiti še več časa in truda," sta svoje želje in cilje za naprej predstavili dekleti. icon-expand S svojimi vsebinami želita ljudi zabavati, obenem pa tudi kaj naučiti. FOTO: Tisa Gudžulič Želita si ustvariti skupno podjetje, pozirati za naslovnico revije in imeti intervju. Še naprej bi radi veliko potovali in sodelovali z različnimi hoteli. "Kariero vplivnic bi radi spremenili v nekaj večjega, kar naju bo veselilo, hkrati pa omogočalo vir prihodka. V nadaljevanju najine poslovne poti želiva ostati zvesti sebi," sta povedali punci, ki ne sprejemata sodelovanj, ki ju ne veselijo oziroma niso v skladu z njunimi prepričanji. icon-expand Želita si ustvariti skupno podjetje, pozirati za naslovnico revije in imeti intervju. FOTO: Tisa Gudžulič Kako pa mladi nadobudni vplivnici vidijo njune prijateljice? "Alja je brez dlake na jeziku. Oseba, ki te vedno nasmeji. Ob njej se počutiš, da si lahko kar si, brez zadržkov. S svojo pozitivno energijo tudi v najtežjih časih najde prave besede. Je oseba na katero se lahko zanesem vedno, vsako minuto v dnevu. Billie pa je igriva, vedno nasmejana, odločna, ve kaj si želi, pridno in vestno stremi k svojim ciljem," ju je opisala Aljina sestrična in Billijina prijateljica Eva. icon-expand Punci prijatelji opisujejo kot zabavni in zanesljivi. FOTO: Tisa Gudžulič Ne le prijatelji, podobno povesta tudi njuni mami. "Alja je zanesljiva, prijazna, odgovorna, organizirana, v duši čista punca. Rada ima estetiko v naravi, arhitekturi, umetnosti, modi. V družbi ljudi, ki jih ne pozna je tiha in zadržana, dokler se ne počuti popolnoma varno, samo opazuje. Ne potrebuje veliko ljudi okrog sebe, težko se odpre. Pa vendar zazna kamero kot dovolj varen ščit, da lahko deluje popolnoma samozavestno. Zna biti tudi vodja v ožjem družinskem ali prijateljskem krogu," je povedala Aljina mama. Billie pa mama opiše kot simpatično, iskreno, srčno, zabavno. "V prostem času je sproščena in zabavna ... Ko mora biti profesionalna, se tako tudi obnaša," je še dodala. icon-expand Ko je čas za delo, sta Billie in Alja profesionalni, resni in odločni. FOTO: Tisa Gudžulič Ko je čas za delo, sta Billie in Alja profesionalni, resni in odločni. "V prostem času sva točno taki, kot naju lahko vidite na Tiktoku. Pravijo, da je prav to najina najboljša lastnost. V profesionalnem svetu znava svojo igrivost malo prilagoditi in se osredotočiti na zastavljeni cilj," sta poudarili punci, ki sta perfekcionistki, zato se za vse objave potrudita po najboljših močeh.