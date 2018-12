Vprašaj me karkoli: Imejte intervju z žiranti MasterChefa Slovenije

Luka, BineinKarim - trije kuharski mušketirji. Skupaj ustvarjajo odličen tim, ki je do tekmovalcev najbolj priljubljenega kuharskega šova, neizprosen. Vsak od njih pa je tudi zabaven na svoj edinstven način.

Kaj bi jih vprašali? Vprašanje lahko zastavite vsem trem skupaj, lahko vsakemu posebej. Vas zanima, kaj je njihova najljubša hrana? Česa ne marajo? Česa ne marajo pripravljati? Karkoli drugega? Z besedo na dan!

Na podlagi vaših vprašanj bomo posneli intervju z žiranti šova MasterChef Slovenija in z vašo pomočjo iz njih izvlekli najbolj sočne informacije. Brez filtrov, brez zadržkov, brez dlake na jeziku.

V komentarju pod člankom napišite vaše vprašanje in dopišete, komu je namenjeno.

Vprašanje lahko zastavite tudi na Twitterju in ob njega dodate #dobradružba ter komu je vprašanje namenjeno.

Vprašanje nam lahko pošljete tudi na elektronski naslov dobradruzba@pop-tv.si in prav tako dodate, komu je namenjeno.

Pripravite domišljijo in nam do ponedeljka, 2. decembra, do 15. ure pošljite vaša vprašanja. Avtorji štirih najbolj izvirnih ali najbolj zabavnih vprašanj bodo za nagrado prejel novoletno darilo POP TV.

Tokrat lahko vprašanja zastavite naslednjim Popovim obrazom:

- Karim Merdjadi

- Luka Jezeršek

- Bine Volčič

Naj se spraševanje začne!