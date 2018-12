Vprašaj me karkoli: Zastavite vprašanje Niki Urbas in Domnu Valiču

V letošnjem decembru smo vam, našim bralcem, ponudili enkratno priložnost - sodelujete lahko pri intervjujih z našimi obrazi. Tokrat sta na vrsti Nika Urbas, žirantka plesnega šova Zvezde plešejo in Domen Valič, voditelj šova Slovenija ima talent.

Na podlagi teh vprašanj bomo posneli intervju z njimi in z vašo pomočjo iz njih izvlekli najbolj sočne informacije. Ste pripravljeni?

V komentarju pod člankom napišite vaše vprašanje in dopišite, komu je namenjeno.

Vprašanje lahko zastavite tudi na Twitterju in ob njega dodate #dobradružba ter komu je vprašanje namenjeno.

Vprašanje nam lahko pošljete tudi na elektronski naslov dobradruzba@pop-tv.si in prav tako napišete, komu je namenjeno.

Vklopite možgane, saj nam lahko vprašanja pošljete le do srede, 5. decembra, do 20. ure. Avtorji štirih najbolj izvirnih ali najbolj zabavnih vprašanj bodo za nagrado prejeli novoletno darilo POP TV.