Vprašaj me karkoli: Zastavite vprašanje obrazom POP TV

Letošnji december boste dobili priložnost nekaterim našim obrazom zastaviti vprašanje, ki vas najbolj "muči". Na podlagi teh vprašanj bomo posneli intervju z njimi in z vašo pomočjo iz njih izvlekli najbolj sočne informacije. Brez filtrov, brez zadržkov, brez dlake na jeziku. Popovi obrazi pred kamero, soočeni z vašimi vprašanji. Ste pripravljeni?

V komentarju pod člankom napišite vaše vprašanje in dopišete, komu je namenjeno.

Vprašanje lahko zastavite tudi na Twitterju in ob njega dodate #dobradružba ter komu je vprašanje namenjeno.

Vprašanje nam lahko pošljete tudi na elektronski naslov dobradruzba@pop-tv.si in prav tako dodate, komu je namenjeno.

Čeprav je vikend, vklopite možgane, saj nam lahko vprašanja pošljetele do nedelje, 2. decembra, do 15. ure. Avtorji štirih najbolj izvirnih ali najbolj zabavnih vprašanj bodo za nagrado prejel novoletno darilo POP TV.

Tokrat lahko vprašanja zastavite naslednjim Popovim obrazom:

– Ota Širca Roš, voditeljica Pop Ina,

– Tara Zupančič, voditeljica šova Zvezde plešejo,

– Lara KomarinTadej Pišek, igralca serije Reka ljubezni,

– Ana Praznik, voditeljica oddaje Delovna akcija.

Naj se spraševanje začne!