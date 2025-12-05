Domača scena
Vrača se legendarna oddaja Na žaru: na vročem stolu Magnifico
Na naše zaslone se vrača legendarna oddaja Na žaru z Ladom Bizovičarjem. Na rdečem stolu pa tokrat – edini in neponovljivi Magnifico. V nabito polni dvorani Gospodarskega razstavišča je pevca "spražilo" osem povabljenih, Magnifico pa je tako postal že peti gost, ki je sedel na najbolj vroč stol.
