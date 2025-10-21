Svetli način
Domača scena

Vrača se mesec italijanske mode

Ljubljana, 21. 10. 2025 17.16 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Alen Podlesnik
4

Mesec italijanske mode se vrača – v znamenju italijanske elegance, tradicije in sodobne estetike. Že peto leto zapored je Emporium postal prestolnica italijanske mode, dogodka, ki so ga pripravili, pa so se udeležile predvsem ljubiteljice mode.

V času meseca italijanske mode, od 20. oktobra do 20. novembra, so za vas pripravili različne dogodke italijanskih blagovnih znamk in modna svetovanja z italijanskimi strokovnjaki, na blogu spletne trgovine pa si lahko preberete zanimive vsebine, ki predstavljajo najnovejše trende ter praktične nasvete za ustvarjanje stajlingov v italijanskem slogu. 

Nika Ambrožič Urbas
Nika Ambrožič Urbas FOTO: POP TV

"Moj današnji videz je zelo trendovski. Odločila sem se, da bom upoštevala enega glavnih trendov sezone, in sicer pas. Vse sem sestavila tako, da se podreja pasu, ki res izstopa. Dostikrat, kar govorim tudi drugim ženskam, si zamislim en element in ta je glavni protagonist stilistične zgodbe, potem pa v okviru tega začnem graditi vse ostalo, ki se podreja. Na primer v tem primeru danes govorimo o pasu. Pas je popularen, letos se vrti okoli tega, da poudarimo pasno linijo. Tudi ta pas je, mimogrede, ene od glavnih italijanskih blagovnih znamk, ki slovijo pri nas, tako da prav lepo predstavlja to esenco italijanske mode v tej sezoni. Ko si zamislimo en element, se moramo zavedati, da vse ostalo mora to podpirati. V mojem primeru je to bela srajca, da pas še bolj pride do izraza, ozko krilo, da pasna linija še bolj pride do izraza, škornji, ki se nagubajo in barvno in silhuetno podprejo pas, tako da se vse lepo vrti in suče. Bistvo je, da ustvariš harmonijo in simbiozo barvnih odtenkov ter tekstur," nam je o svojem videzu povedala modna poznavalka in podjetnica Nika Ambrožič Urbas.

Regina
Regina FOTO: POP TV

"Odločila sem se za bordo barvo, za katero se mi zdi, da je letošnji modni trend. Moram povedati, da kaj takšnega še nisem imela v svoji omari, tako da je vse, kar imam oblečeno – bluza, čevlji in krilo – vse novo. Zdi se mi, da je ta barva krasna za kombiniranje z roza, ki jo imam zelo rada in jo nosim jeseni in spomladi," pa nam je o svoji izbiri oblačil povedala pevka Regina, ki pravi, da jeseni izbira predvsem tople kose oblačil. "Sem človek, ki ne mara mraza. Sicer obožujem zimo, ko je zasnežena, da si lahko nase nadenem vse, kar lahko, absolutno pa toplo. Škornje, rokavice, kape, samo da mi je toplo," je še dodala.

Hajdi Korošec Jazbinšek
Hajdi Korošec Jazbinšek FOTO: POP TV

"Z Italijani se najdem vsepovsod. Moram povedati, da že arhitektura, če gledam v smislu zgodovine, je neverjetna, avtomobilizem, moda, ki ima krasne oblikovalce in čudovite blagovne znamke, kvaliteta. S tem podpiramo evropsko trajnostno modo in da ne govorimo o hrani. Tako da Italijani ja, ja in še enkrat ja," pa pravi vplivnica in podjetnica Hajdi Korošec Jazbinšek, ki je o svojem videzu povedala: "Šla sem za trendovskimi kombinacijami barv, se pravi sinje modra v kombinaciji s čokoladno rjavimi odtenki. Dodala sem hlačne nogavice v tigrastem odtenku in pa torbico italijanske modne znamke. Nekaj italijanskega pa mora biti."

