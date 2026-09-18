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Vrača se na led: po mesecu dni treningov izgubil 11 kilogramov

Ljubljana, 18. 09. 2026 21.09 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Aleksander Pozvek E.K.
Mark Vlahovič

Vsem je poznan film 'Lassie se vrača'. No, pri nas se morda začenja zgodba 'Mark Vlahovič se vrača', in sicer tja, kjer ga že pet let ni bilo: v hokejski gol. Sin pevca Mikija Vlahoviča, spletni vplivnež s 30 tisoč sledilci in podjetnik, se je pred vrnitvijo moral vrniti tudi v športno formo. V enem mesecu treningov je izgubil kar 11 kilogramov. Kako dobro je Mark pripravljen, je na treningu preveril naš Aleksander Pozvek.

Spletni vplivnež Mark Vlahovič se očitno vrača na stara pota. Kako je novico predal svoji ženi? "Čisto iskreno, zelo je bila vesela, zato ker je vedela, koliko mi hokej pomeni in da bom res lahko začel nekaj delati, kar mi je že dolgo časa ušlo iz rok," je med drugim povedal sin pevca Mikija Vlahoviča.

Mark je drsalke obesil na klin med epidemijo covida. Pred tem pa je profesionalno branil v Avstriji, na Norveškem, Švedskem, v ZDA in za legendarni klub na Jesenicah. "V bistvu moj bivši soigralec iz RB Mark Čepon, ki je glavni trener tukaj v Celju, me je klical in vprašal, ali bi prišel, da potrebujejo dobrega vratarja. Sem rekel 'zakaj potem mene kličeš?'. Je rekel, ne, vseeno bi radi, da poskusiš. Najbolj me je skrbelo, ker imam marketinško agencijo in kako bo s časom," nam je zaupal Vlahovič.

Za njim je en mesec treningov in izgubil je že več kot deset kilogramov. "Do decembra ga bomo spravili v top formo," je dejal trener vratarjev Uroš Puš.

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Mark Vlahovič Miki Vlahovič šport hokej

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