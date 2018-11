Festival za ljubitelje žlahtne kapljice vnovič v Cankarjevem domu

Seveda mora tudi vinska kraljica dobro poznati vina in biti seznanjena z najnovejšimi trendi in smernicami te žlahtne kapljice.

V okviru festivala se predstavlja več kot 150 različnih vinarjev iz vseh slovenskih vinorodnih pokrajin in tujine – Italije, Makedonije, Črne gore, Srbije ... Slovenski festival vin tako ponuja več kot 500 različnih domačih in tujih vin, v okviru festivala se predstavlja še salon Modre frankinje, Salon ekoloških vin, Salon italijanskih vin, Salon Lidlovih mladih vinarjev in Salon distributerja slovenskih in tujih vin Mabat.

Brbončice bodo obiskovalci lahko poleg okušanja vin razvajali ob kulinarični ponudbi, odličnih prigrizkih, medih, tinkturah, sirupih, sirih in drugih mlečnih izdelkih in kavah. V okviru letošnjega festivala se predstavlja tudi najpomembnejši projekt Kulinarične Haloze, ki združuje tradicionalno haloško kulinariko iz sestavin biodinamičnih in ekoloških kmetijl, kar spremljajo kulturniki z zgodbami, pesmimi in godčevskimi napevi Haloz.